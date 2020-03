Oppositie hekelt afvalbeleid van de stad. “De Oostendenaar zal weer én meer betalen” Leen Belpaeme

17u15 0 Oostende Oppositiepartij sp.a-stadsmakers heeft kritiek om de manier waarop het stadsbestuur de ophaling van grof huisvuil wil organiseren. “Eerst schaffen ze de gratis ophaling grof huisvuil af en nu voeren ze het betalend terug in via een privéfirma onder het mom extra dienstverlening.”

Het Oostendse stadsbestuur schrapte in december 2019 de gratis ophaling van het grof huisvuil. Gisteren kondigde schepen Björn Anseeuw aan dat er opnieuw een ophaling komt van grof huisvuil, maar nu één keer per maand en tegen betaling. Hoeveel dat zal kosten is nog niet bekend want er is zelfs nog geen offerte opgemaakt. Gezien de wet op de overheidsopdrachten kan zo’n procedure enkele maanden in beslag nemen en verwacht de schepen pas tegen september te kunnen starten. De oppositie kan de manier van werken echter niet smaken. “Een privéfirma zal voortaan ophalen, maar de prijs per ophaling is op vandaag nog niet gekend. Dit is een schijnbeweging van het stadsbestuur”, zegt de sp.a-fractie. “Eerst schaffen ze de gratis ophaling grof huisvuil af, laten ze de bevolking een paar maanden sudderen en nu voeren ze het betalend terug in via een privéfirma onder het mom “extra dienstverlening”. Dit is puur het privatiseren van de ophaling grof huisvuil met als enige resultaat: de Oostendenaar zal weer én meer betalen. Naast het schrappen van de gratis grof huisvuilophaling, werd ook al het ophalen van de kerstbomen en het snoeiafval stopgezet. Het gebruik van het containerpark werd beperkt tot 12 keer per jaar en de PMD-zakken werden duurder.”

Het hervormde afvalbeleid in Oostende is er volgens de partij op gericht om de Oostendenaar meer te laten betalen, voor minder dienstverlening. “Men treft elke Oostendenaar en ziet niet om. Het betalend herinvoeren van de ophaling grof huisvuil is slechts één zo’n extra factuur voor de Oostendenaar bovenop de andere tariefverhogingen, factuurstijgingen, indexeringen en verminderingen van dienstverlening.”