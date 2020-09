Opnieuw vindt Chinees vrachtbedrijf de weg naar luchthaven Oostende: “Nu al meer cargo dan in 2019" Timmy Van Assche

24 september 2020

16u30 0 Oostende De Oostendse luchthaven is zichtbaar in trek bij buitenlandse cargomaatschappijen. Nadat we eerder al berichtten over de komst van de Chinese De Oostendse luchthaven is zichtbaar in trek bij buitenlandse cargomaatschappijen. Nadat we eerder al berichtten over de komst van de Chinese Hongyuan Group , strijkt met Mukden Logistics nóg een Chinees bedrijf op de luchthaven neer. “Op vlak van cargo overschrijden we nu al het cijfer van 2019", geeft luchthavendirecteur Marcel Buelens mee.

Hongyuan Group is begin augustus gestart met het uitvoeren van testvluchten op de luchthaven van Oostende. Na afloop van de testvluchten is het gemiddeld aantal wekelijkse vluchten toegenomen van drie tot acht vluchten per week in september. In de maand augustus was Hongyuan goed voor bijna 15 procent van de verhandelde cargo. “Wij als luchthaven zijn heel verheugd met de cargo en logistieke ontwikkelingen in Oostende. Daarom ook dat wij een alliantie zijn aangegaan met de groep Versluys om onze infrastructuur uit te bouwen en te moderniseren”, zegt Buelens. “Het is duidelijk dat de Chinese markt en zijn stakeholders de mogelijkheden in Oostende hebben ontdekt, zeker met de nabijheid van beide zeehavens, Oostende en Zeebrugge.”

Dicht bij Zeebrugge

Nu stelt de luchthaven een nieuwe Chinese partner voor: Mukden Logistics. Ze omvat Yugo BV, Clearengo en enkele andere partners in Zeebrugge. Yugo BV is het meest gebruikte handels- en logistiek bedrijf voor de afhandeling van Chinese vracht in de haven van Zeebrugge. “We kiezen voor de luchthaven van Oostende-Brugge als toegangspoort voor Chinese exportbedrijven naar het Europese vasteland. Dankzij de centrale ligging heeft de luchthaven betere distributiesystemen dan de andere luchthavens. Ze ligt vlakbij de haven van Zeebrugge waar we een platform zullen opzetten dat vrachtvervoer via de zee en lucht combineert”, zegt Qingzhen Yu, Managing Director van Mukden Logistics. “‘Vlaanderen Distributieland’ zal hen niet ontgoochelen”, knipoogt Buelens.

Het cijfer van de vrachtbehandeling overstijgt nu al het jaarcijfer van 2019 CEO Marcel Buelens

Mogelijkheden

Het aantal maatschappijen dat actief is op de luchthaven van Oostende is de laatste maanden erg uitgebreid. “Tot de nieuwe maatschappijen behoren onder andere ook Qatar Airways en Magma”, vervolgt CEO Buelens. “De bestaande maatschappij Egyptair heeft dan weer het aantal vluchten op Oostende opgetrokken en maakt in Oostende ook een tussenstop voor hun vluchten naar de Verenigde Staten. Daarnaast blijven ook Strike Aviation en Kalitta Air gebruik maken van onze luchthaven.”

Cargo stijgt

Meer dan ooit zijn er grote cargo-opportuniteiten voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. “Sinds eind 2019 kent de luchthaven een mooie groei en die gaat niet onopgemerkt voorbij. Zo zijn er op dit moment gesprekken aan de gang met verschillende maatschappijen en bedrijven”, gaat Buelens door. “De groei is een versnelling hoger geschakeld tijdens de coronapandemie. Onze trouwe klanten en nieuwe partners samen zorgen voor een aanzienlijke groei in de periode maart tot en met juni. Ook wanneer de wereldwijde vraag naar cargo stilaan weer daalde, hield de groei op onze luchthaven aan”, meent Buelens. “Het cargovolume steeg over de periode januari tot en met augustus met 150,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee wordt het jaarcijfer van 2019 (24.757 ton, red.) al ruim overschreden en we hebben nog vier maanden te gaan dit jaar.”