Opnieuw twee mensen overleden aan corona in Oostends ziekenhuis, aantal patiënten stijgt gestaag Leen Belpaeme

03 april 2020

17u45 8 Oostende Er zijn opnieuw twee personen overleden in de voorbije 24 uur in het AZ Damiaan in Oostende aan het coronavirus. 7 mensen worden beademd en 39 mensen zijn opgenomen op de corona-afdelingen.

Het aantal slachtoffers door het coronavirus loopt ook in Oostende verder op. Ondertussen zijn al zes mensen in het ziekenhuis overleden. Ook het aantal patiënten die opgenomen worden stijgt verder. Momenteel liggen er 39 patiënten op de vier speciale afdelingen van het AZ Damiaan. Dat zijn er twee meer dan gisteren. Deze voormiddag verbleven er ook 11 patiënten op de transitafdeling in afwachting van het resultaat van hun test. Als blijkt dat deze negatief is worden de patiënten naar een gewone afdeling gebracht. Ondertussen worden ook al 7 mensen beademd in het AZ Damiaan. Ook hier is een stijging met twee personen. Ondertussen mochten ook al 18 mensen het ziekenhuis terug verlaten. Vandaag gingen in totaal 7 mensen naar huis. Sinds de start van de coronacrisis werden ook al 300 medewerkers getest, waarvan 32 positief bleken te zijn. 4 medewerkers zijn intussen terug aan het werk. “We zien een verdere gestage stijging van het aantal gehospitaliseerde coronapositieve patiënten, zeker gezien er 7 patiënten in ontslag gingen en er helaas ook 2 patiënten overleden zijn in de voorbije 24 uren. Momenteel verblijven er 46 coronapositieve patiënten in ons ziekenhuis”, laat Kevin Mollet, stafmedewerker PR & Communicatie weten. In totaal beschikt het ziekenhuis over 13 bedden voor mensen die wachten op het resultaat, 54 bedden op de corona-afdelingen en 29 bedden op intensieve zorgen, waarvan 22 posities met beademing kunnen voorzien worden. Er staan nog 20 bedden klaar om te openen indien nodig.

Ondertussen zijn er ook 26 personen opgenomen met het coronavirus in het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys. Ook hier is een stijging merkbaar.