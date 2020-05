Opnieuw mogelijk om online afspraak te maken voor dienst in stadhuis Timmy Van Assche

30 mei 2020

10u06 0 Oostende Het is opnieuw mogelijk om online afspraken te maken voor de dienstverlening van de stad. Het gratis nummer 0800/1.8400, opgericht in volle coronacrisis, blijft operationeel voor vragen van burgers en voor telefonische afspraken met de stadsdiensten.

Omwille van de strenge coronamaatregelen moest de dienstverlening in het stadhuis en de andere loketten noodgedwongen anders georganiseerd worden. Zo was het enkel mogelijk om telefonisch een afspraak maken. Zo konden tussen 16 maart en 29 mei de stadsbalie en de dienst Burgerzaken precies 2.964 burgers op afspraak ontvangen. “Via telefoon hebben de onthaalmedewerkers bovendien een pak mensen begeleid naar het e-loket”, geven schepenen Hina Bhatti (Open Vld) en Natacha Waldmann (Groen) mee. “Voor heel wat diensten en attesten is een verplaatsing naar het stadhuis niet nodig en kan een aangifte of aanvraag volledig digitaal. Bijvoorbeeld voor een adreswijziging of om een kopie van de geboorteakte op te vragen.”

Tussen 16 maart en 22 mei beantwoordden de diensten meer dan 19.000 oproepen van burgers: ongeveer 13.500 telefoons voor het stadhuis, meer dan 2.400 voor de welzijnsdiensten op de centrale campus in de Edith Cavellstraat en bij de Sociale Noodlijn kwamen ruim 3.200 oproepen binnen.

Vanaf vandaag kunnen Oostendenaars weer zoals voordien online een afspraak maken voor de dienstverlening van Burgerzaken of andere diensten in het stadhuis. Deze dienstverlening is bovendien niet meer beperkt tot dringende zaken. Enkel een reispas aanvragen en de nationaliteitsaanvraag blijven voorlopig niet mogelijk. Wie liever telefonisch een afspraak maakt, kan dat nog steeds op het gratis nummer 0800/1.8400. Het stadhuis vrij binnen en buitenlopen, kan momenteel nog niet. “Nieuw is dat ook afspraken voor De Wegwijzer zowel online als telefonisch kunnen gemaakt worden. Daarnaast zal het vanaf 2 juni ook opnieuw mogelijk zijn om onderwijscheques voor het nieuwe schooljaar en een UiTPAS aan kansentarief aan te kopen.”

In afwachting van de heropening van het onthaal op de centrale campus van het OCMW in de Edith Cavellstraat, blijven afspraken met de welzijnsdiensten van Stad Oostende mogelijk na het maken van een telefonische afspraak. Ook dit kan via het gratis nummer 0800 1 8400.