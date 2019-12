Opnieuw in drie auto’s ingebroken Bart Boterman

11 december 2019

13u59 0 Oostende In Oostende is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in drie auto’s. Het gaat om wagens die stonden geparkeerd bij woningen in de Frère Orbanstraat, de Jan De Clerckstraat en de Gouwelozestraat.

Volgens de politie werden telkens persoonlijke spullen zoals een handtas, kledij, sporttas en dergelijke buit gemaakt. In twee gevallen was een raam ingeslagen, in één geval was de auto mogelijk niet op slot. De dieven gingen ook met een fiets aan de haal in de Jan De Clerckstraat.

“We hebben het labo van de federale gerechtelijke politie erbij geroepen voor een sporenonderzoek op de getroffen voertuigen”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. “De laatste tijd krijgen we in Oostende af te rekenen met een verhoogd aantal auto-inbraken. Daar zetten we extra op in bij de recherche en met onze patrouilles op het terrein”, besluit de commissaris.