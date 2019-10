Opnieuw grote mazoutvervuiling in haven, dit keer in Vuurtorendok Bart Boterman

14 oktober 2019

11u44 2 Oostende Het Vuurtorendok in Oostende is vervuild met laag diesel aan de oppervlakte. De brandweer probeert de vervuiling binnen de perken te houden door middel van oliebomen op het water. “Over nagenoeg het hele Vuurtorendok ligt een film olie op het water. Mogelijk is de mazout nog afkomstig van het incident van vorige week in het Visserijdok”, stelt brandweerluitenant Serge Van Cleven.

De vervuiling werd maandagmorgen vastgesteld. “Een moeilijk te bestrijden probleem. Met de havenautoriteiten is afgesproken om de diesel in te dammen door middel van absorberende oliebomen. Onze duikers hebben die oliebomen tussen het Vuurtorendok en het Visserijdok geplaatst zodat het niet weg kan stromen. De mazout moet verdampen, want het bestrijden met een detergent is haast even vervuilend en schadelijk voor het milieu dan de diesel zelf”, aldus de luitenant. Een precieze oorzaak is moeilijk te achterhalen.

“Maar wellicht is de mazout nog steeds afkomstig van het incident van vorige week maandag. Toen kwamen tientallen liters diesel in het water terecht in het Visserijdok. Wellicht heeft de wind de mazout in het Vuurtorendok geblazen, al is in het Visserijdok ook nog steeds sprake van diesel op het water”, aldus Serge Van Cleven. Vorige week maandag liep het namelijk fout aan scheepswerf IDP Shipyard bij het overpompen van diesel van het ene schip naar het andere.