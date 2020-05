Opnieuw extra besmettingen in WZC De Boarebreker: bewoners en personeel worden nu wél allemaal getest Leen Belpaeme

28 mei 2020

Van alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum De Boarebreker wordt nu toch opnieuw nagegaan of ze Covid-19 hebben, nadat woensdag weer twee positieve testen zijn vastgesteld. Eerder bleken al 34 bewoners en personeelsleden besmet met het virus. Drie bewoners zijn ondertussen overleden. Het WZC stond de voorbije week al in het oog van een politieke rel , omdat werknemers na de eerste coronabesmettingen niet allemaal opnieuw getest werden. In de tussentijd gebeurde dat ook niet.

Woensdag werden vier bewoners van de afdeling Misthoorn van woonzorgcentrum De Boarebreker getest op het coronavirus. De bewoners vertoonden symptomen die konden wijzen op besmetting. Er zijn al twee testresultaten binnen en die zijn positief. Stad Oostende laat nu weten dat onmiddellijk de nodige maatregelen zijn genomen. In eerste instantie werden de familieleden van deze bewoners en van alle andere bewoners van de afdeling op de hoogte gebracht. De besmette bewoners worden verzorgd op de aparte Covid-afdeling in De Boarebreker. Alle andere bewoners die met de twee besmette mensen contact hebben gehad, zijn uit voorzorg in kamerisolatie geplaatst.

90 testkits via AZ Damiaan

Door de bijkomende besmettingen is er beslist om iedereen in De Boarebreker opnieuw te testen, zowel bewoners als personeelsleden. Die testen komen deels vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Om te zorgen dat dit vandaag of morgen bij iedereen kan gebeuren, werkt stad Oostende ook samen met AZ Damiaan en werden daar 90 testkits aangekocht. Donderdag werden alle bewoners opnieuw getest, vrijdag alle medewerkers.

Indien er nog meer mensen besmet zouden zijn, worden de familieleden van de bewoners snel op de hoogte gebracht.

De geplande heropstart van de bezoeken vanaf volgende week komt voorlopig niet in gedrang. De eerste bewoners van De Boarebreker zouden in principe vanaf 3 juni visite kunnen ontvangen. Begin volgende week, wanneer alle testresultaten binnen zijn, wordt een definitieve beslissing genomen over die bezoekregeling.