Opnieuw Duitse herder zonder chip tegengehouden op Oostendse luchthaven onderweg naar Egypte Bart Boterman

24 april 2020

10u24 10 Oostende Op de luchthaven van Oostende zijn donderdag opnieuw 18 Duitse en Mechelse herders, bestemd voor de Egyptische veiligheidsdiensten, aan een controle onderworpen door de politie. Eén hond bleek niet gechipt en mocht niet vertrekken met de cargovlucht. Het gaat om dezelfde hondenhandelaars die op 9 april al 64 viervoeters probeerden over te vliegen.

Op 9 april onderschepte de politie 64 honden op de Oostendse luchthaven. Daarvan hadden er 39 geen gezondheidscertificaat en dus werden ze verplicht teruggestuurd naar Nederland, het land van herkomst. De andere 25 mochten wél vertrekken naar Egypte, om ingezet te worden als veiligheids- en bewakingshonden.

De handelaars ondernamen afgelopen donderdag een nieuwe poging om 18 van de 39 honden, waarvan eerder een gezondheidscertificaat ontbrak, alsnog over te vliegen. De dieren kwamen aan in bestelwagens.

Illegale fokkerij?

De politie kreeg een anonieme tip en ging opnieuw tot een controle over. Dit keer waren de 18 honden wel voorzien van een gezondheidscertificaat, zo bleek. Een dierenarts had ze alsnog geschikt bevonden om over de grens te vliegen. Een Duitse herder bleek evenwel niet gechipt en werd opnieuw verplicht teruggestuurd.

Intussen gaat het onderzoek naar een mogelijk illegale fokkerij verder. Veiligheidshonden worden aan een prijs van zo'n 250 euro aangekocht in Oostbloklanden, ondergaan een spoedopleiding en worden dan voor 2.500 euro doorverkocht aan veiligheidsdiensten. In principe is dat niet verboden, al moeten de handelaars zich aan alle Europese wetten en regels houden.