Opnieuw drie auto-inbraken Bart Boterman

12 december 2019

18u13 0 Oostende In Oostende is woensdagnacht opnieuw ingebroken in drie voertuigen. Dat gebeurde in de Hennepstraat, de Zinnialaan en Longchamplaan. Ook dinsdagnacht was dat het geval, maar toen in de omgeving van de Frère Orbanstraat en Gouwelozestraat.

In de Hennepstraat werden uit een BMW de middenconsole en GPS ontvreemd. Een ruit was ingeslagen om het voertuig te betreden. In de Zinnialaan werd een handtas buit gemaakt, in de Longchampslaan is ondanks een ingeslagen ruit niet duidelijk was de buit is. Commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende bevestigt dat Oostende de jongste weken een opvallende verhoging van het aantal auto-inbraken kent. In de meeste gevallen wordt een raam ingeslagen en worden persoonlijke spullen gestolen. Of alle inbraken het werk van dezelfde dader(s) zijn, wordt onderzocht. “We zitten extra in op auto-inbraken met patrouilles in inbraakgevoelige zones. Ook onze recherche werkt hier op door”, zei Kris Allary woensdag nog naar aanleiding van drie inbraken dinsdagnacht.