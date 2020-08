Opnieuw brand bij zelfde scheepswerf op Oosteroever: dit keer heeft het dak vuur gevat Bart Boterman Timmy Van Assche

13 augustus 2020

17u54 0 Oostende Op een scheepswerf langs de Nieuwewerfkaai in Oostende, op de Oosteroever, is donderdag rond 17.15 uur opnieuw brand uitgebroken. Dit keer staat het dak van de loods in brand. De brandweer is ter plaatse.

Rond de middag al brak brand uit in dezelfde loods. “Ze zijn er ingrijpende verbouwingswerken aan het doen en de binnenkant van de loods volledig aan het strippen. Door werken met een slijpschijf is brand ontstaan. Bij aankomst was de brand geblust door het personeel. Wij blusten na”, vertelde kapitein Michael Gonzales over dat incident.

Rond 17.15 uur brak evenwel opnieuw brand uit, dit keer erger. Een deel van het dak staat in brand, wat gepaard gaat met veel rook. Ook hier ontstond de brand het mogelijk opnieuw tijdens het werken met een slijpschijf. De brandweerlieden zullen dit keer wel de handen vol hebben en zijn volop bezig met de bluswerken.