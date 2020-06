Opnamestop door corona voorbij: nieuwe bewoners gezocht voor assistentiewoningen van stad Oostende Leen Belpaeme

25 juni 2020

09u42 4 Oostende De tijdelijke opnamestop in de assistentiewoningen van stad Oostende, die was ingevoerd om besmettingsgevaar door corona te vermijden, is opgeheven. Er zijn nog enkele plaatsen voor 65-plussers vrij.

Stad Oostende heeft twee gebouwen met assistentiewoningen in eigen beheer: ’t Staketsel (60 flats) en De Zeeparel (33 flats). Tijdens de coronacrisis was er een tijdelijke opnamestop. Dat wil zeggen dat senioren zich even geen kandidaat konden stellen. Dat mag nu wel weer en er zijn nog enkele plekken vrij. “In tegenstelling tot andere gebouwen met assistentiewoningen kennen wij in Oostende slechts een beperkte leegstand. Dat komt omdat onze serviceflats ingebed zijn in een globaal aanbod van thuiszorg en woonzorg. Mensen die bij ons terechtkomen, weten dat ze - wanneer het nodig is - ook intensievere zorg kunnen krijgen”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Momenteel is stad Oostende nog op zoek naar enkele kandidaten die hun intrek willen nemen in De Zeeparel (Torhoutsesteenweg 29). Dit kan als alleenstaande of als koppel. Er is enkel een leeftijdsvoorwaarde van minimaal 65 jaar.

Meer info en aanvragen via www.oostende.be/staketsel en www.oostende.be/dezeeparel.