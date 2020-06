Opnames van online talkshow Hotel Marcel in Et Alors: “Dit is pure rock ‘n roll” Timmy Van Assche

27 juni 2020

16u11 2 Oostende De opnames van de gloednieuwe online talkshow ‘Hotel Marcel’ zijn in volle gang. In horecazaak Et Alors, op de hoek van de zeedijk en de Vlaanderenstraat, ontvangt presentator Marcel Vanthilt (62) tal van bekende gezichten die een link hebben met Oostende. Maandagavond is de eerste aflevering. “ Dit programma is pure rock ‘n roll”, is Vanthilt enthousiast.

Hotel Marcel is het nieuwste kunstje van Toerisme Oostende om op een originele manier goesting te doen krijgen in een bezoekje aan de stad. In een online talkshow van acht afleveringen, die via de Facebook- en Instagrampagina van Visit Oostende te bekijken is, komen tal van BV’s vertellen over onder meer hun liefde voor de stad. Actrice Barbara Sarafian, chef Dagny Ros Asmundsdottir en presentatrice Katja Retsin zijn maar enkele van gasten. Decor is de knappe bar Et Alors. Zes camera- en geluidstechnici en een redactieteam van vier koppen sterk maken er een knap geheel van. “De manier waarop we het programma opnemen en presenteren, is pure rock ‘n roll”, vertelt Vanthilt. “We filmen in de horecazaak, maar klanten lopen gewoon binnen en buiten, of ik bestel gewoon een drankje. Alles is in een héél korte tijd beklonken. Twee, drie weken terug werden de eerste gesprekken gevoerd om dit programma te maken, om het vervolgens pas begin deze week aan te kondigen. Ik heb er een prima gevoel bij, de eerste reacties zijn positief. Misschien kunnen we een soortgelijk project op poten zetten voor andere vakantieperiodes, zoals eindejaar.”

“Verrader!”

Hotel Marcel telt ook enkele vaste rubrieken. “Zo trekt acteur Rik Verheye - (lacht) die komt uit Knokke, de verrader! - voor verschillende ludieke reportages door de stad”, gaat Vanthilt door. “Ach, na alle coronamiserie willen we gewoon met een positief verhaal naar buiten komen.” Verder passeert ook muzikante Isolde Lasoen de revue. Ze brengt wekelijks een ode aan een song over de stad met een unieke cover.

Na alle coronamiserie willen we vooral een positief verhaal brengen Marcel Vanthilt

50 jaar

Ook kleinere reportages over winkelen en de verborgen parels van de stad komen aan bod. Al heeft Oostende voor Marcel Vanthilt nog weinig geheimen. “Ik kom hier al vijftig jaar en het begon toen met mijn ouders me op vakantie namen. Dat was toen nog in het vakantiegebouw van de ABVV in de wijk Mariakerke, genaamd Zeezicht. Ik kwam hier ook vaak alleen met mijn pa, om bijvoorbeeld in Taverne James garnaalkroketten te eten. En ook nu nog ga ik regelmatig in de Kombuis mosselen smikkelen - fantastisch! Ik heb nog altijd een appartement in de Van Iseghemlaan en kom minstens één keer per maand naar Oostende. De stad is enorm geëvolueerd - de laatste jaren steeds sneller en sneller - maar verveelt werkelijk op geen enkel moment.”

Aparte zomer

Voor Vanthilt is het deze zomer ook aanpassen. Hij zag verschillende optredens in het water vallen, onder meer op de Paulusfeesten, maar presenteert straks ook op radio Willy vier dagen per week.

‘Hotel Marcel’ is vanaf 29 juni elke maandag om 20.30 uur te bekijken via de Facebook- en Instagrampagina van Visit Oostende.