Oplichtster laat installatie van Telenet aansluiten op naam van andere vrouw Siebe De Voogt

26 november 2019

14u24 0 Oostende Een 31-jarige Britse vrouw uit Oostende heeft een effectieve celstraf van één jaar gekregen voor oplichting. Aysen H. liet op naam van een andere vrouw een installatie van Telenet aansluiten op haar adres, maar viel snel door de mand.

Een werknemer van Telenet ging op 30 juni 2017 een installatie aansluiten op een adres langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Het kwaliteitscertificaat van de aansluiting leek op naam te staan van een bvba en ondertekend te zijn door ene C.D. De vrouw kreeg enkele maanden later een mail van een incassobureau, waarin stond dat ze 867 euro moest betalen. De dame viel compleet uit de lucht. Zowel zij als haar bvba hadden immers geen enkele link met het adres in Oostende.

Via het gsmnummer en het emailadres dat bij de aanvraag voor de Telenetaansluiting stond, kwamen de speurders uit bij de Britse Aysen H. (31). Zij was al gekend voor andere oplichtingsmisdrijven en was intussen verhuisd naar het bewuste adres in Oostende. De vrouw ontkende in alle toonaarden en beweerde dat ze pas in juli 2017, dus na de ondertekening van het kwaliteitscertificaat, de sleutels van het pand had ontvangen. Documenten van de eigenares toonden echter aan dat de overhandiging van de sleutels al op 29 juni hadden plaatsgevonden. Aysen H. bleef de feiten ontkennen en kwam voor haar proces niet opdagen. Ze werd dinsdagmorgen bij verstek veroordeeld tot één jaar cel. “De straf moet de beklaagde eindelijk aanzetten tot een minimum aan eerlijkheid”, stelde de rechter.