Oplichter die online dertig vrouwen verleidde, krijgt vier jaar cel Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

15u17 0 Oostende De 37-jarige Oostendenaar Irfan O. heeft in beroep opnieuw een celstraf van vier jaar gekregen voor het oplichten van meer dan dertig vrouwen. De procureur-generaal wilde meer vorderen, maar kon geen hogere straf vragen omdat het parket in Brugge niet in beroep ging tegen de strafmaat. De man leerde zijn slachtoffers kennen op datingsites.

Irfan O. gaf zich online uit als Jonas Bruine. Op datingsites verleidde hij vooral kwetsbare vrouwen. Hij begon relaties met zijn slachtoffers, maar had enkel hun kostbare bezittingen op het oog. Daarnaast perste de man ook verstandelijk beperkte jongeren af. O. werd al eens veroordeeld voor dergelijke feiten, maar zodra hij de gevangenis verliet, begon hij gewoon opnieuw. Hij maakte in totaal dertig slachtoffers en stond nu terecht voor de tien recentste oplichtingen. In eerste aanleg kreeg hij vier jaar cel, maar daartegen ging hij in beroep. Omdat het parket in Brugge niet ook in beroep ging, kon de procureur-generaal in Gent niet meer dan vier jaar cel vragen. “U komt er goedkoop van af”, merkte hij op. “Ik vind eigenlijk dat u acht jaar verdient.” Het hof van beroep legde woensdag de hoogst mogelijke straf op en stuurt de man voor vier jaar naar de gevangenis.