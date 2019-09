Exclusief voor abonnees Oplichtende ‘miss’ maakt tientallen slachtoffers, eigen broer trekt aan alarmbel: “Hou haar tegen” Redactie

04 september 2019

14u19 2 Oostende Tientallen slachtoffers van een 39-jarige vrouw uit Oostende dienen bij het gerecht klacht in voor misbruik van vertrouwen en oplichting. Ze verzamelden zich in een besloten Facebookgroep. Zelfs organisatoren van missverkiezingen en een metalfestival in Zillebeke (Ieper) kregen met de kuren van J. V. te maken. “Zo kan het niet verder, iemand moet haar tegenhouden”, vindt ook haar eigen broer Brian (26).

Verzonnen zwangerschappen, tientallen smoesjes en leugens om geld te kunnen lenen dat ze nooit terugbetaalt, bedreigingen, een valse vzw om geld in te zamelen voor een benefiet, valse betalingsbewijzen,… De waslijst met beschuldigingen die de slachtoffers van V. opsommen is ellenlang. Vreemd genoeg diende slechts een handvol van hen doorheen de jaren al klacht in. Veroordelingen volgden niet, enkele dossiers werden geseponeerd.

