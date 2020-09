Opkuis na storm Odette volop aan de gang: “Hoeveel ton zand er op straat is gewaaid? Geen idee, deze storm was dan ook ongezien” Timmy Van Assche

28 september 2020

28 september 2020

Oostende Ook in Oostende likken ze de wonden na de passage van storm Odette . Volgens schepen Anseeuw zal er nog een hele week takken, bomen én zand geruimd moeten worden.

Hoeveel ton zand er nu precies op de openbare weg is gewaaid, valt onmogelijk te achterhalen. Een schatting spreekt van ruim 7 miljoen kilo langs de kustbaan tussen de grenzen van Oostende en Middelkerke alleen al. Dat cijfer ligt allicht nog hoger. “Het is moeilijk schatten, omdat dit nooit eerder is gebeurd”, zegt schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw (N-VA). “Hoe dan ook wordt het vervuilde zand afgevoerd, gefilterd door een privéfirma en daarna terug op het strand gegooid. Intussen zijn honderd leden van onze diensten in de weer om niet alleen zand te ruimen, maar ook geknakte takken en omgevallen bomen weg te halen. Dit werk kan nog een hele week duren.” Bart Tommelein (Open Vld) bevestigt. “Onze diensten, politie en brandweer hebben uitstekend werk geleverd om deze uitzonderlijke storm aan te pakken. Dit was ongezien. Zelfs bij mij in de buurt (Mariakerke, red.) was de straat herschapen tot een zandbank. We moesten het zand uit de tuin en ons huis wegvegen. Ik woon nu toch al lang in Oostende, maar dit hebben we nooit eerder meegemaakt. Daarenboven waren ook onze cavia’s Donny en Noodle uit hun hokje in de tuin ontsnapt. Gelukkig kon mijn vrouw ze wel weer vangen toen de ergste wind wat ging liggen. Ze zaten namelijk goed verstopt tegen de wind en regen.”