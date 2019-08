Open Monumentendag focust dit jaar op zeedijk Leen Belpaeme

22 augustus 2019

16u11 0 Oostende Op 8 september is het opnieuw Open Monumentendag. Oostende zet al voor de vijfde keer een historische as in de kijker en belicht dit jaar de zeedijk.

Tijdens Open Monumentendag zijn er heel wat activiteiten tussen de Westhelling Kursaal en de Wellingtonrenbaan. De dienst Cultuur zet daarbij dire thema’s centraal. “In eerste instantie kijken we naar de gevolgen van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor onze kuststad en haar erfgoedpatrimonium in de toekomst? Je zal de stijging van de zeespiegel zelf kunnen ontdekken met de sky bikes. Vanop de fiets trap je jezelf 60 meter de hoogte in”, licht schepen Bart Plasschaert toe. Daarnaast komen ook de cultuuringrepen in het kustlandschap aan bod. Hoe verhielden de menselijke ingrepen zich tegenover de natuurkrachten in de kustvlakte? “Bezoekers zullen een exclusieve boottocht met gids kunnen maken , een unieke kans om de kust vanuit de zee te bekijken.” Voor het laatste thema wordt stilgestaan bij de houding en de ervaring van de inwoner van de stad van en met de zee en de stad. “Daarom nodigen we alle kinderen om tijdens de Open Monumentendag mee te bouwen aan een hoogteparcours zodat we geen natte voeten krijgen als de zeespiegel stijgt.” Je kan alle activiteiten ontdekken via www.oostende.be/omd. Voor sommige activiteiten moet je inschrijven. Het concept met een centrale as sloeg de vorige jaren aan. “Vorig jaar stond het Hazegras centraal en konden we heel wat bezoekers verwelkomen. We zien bij dit concept vooral opvallend veel gezinnen. We proberen er een beleving van te maken zonder dat het een platte kermis wordt. Zo kunnen we ook jongere bezoekers bij erfgoed betrekken”, zegt Plasschaert nog.