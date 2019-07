Op 5 augustus starten werken voor een veilig fietspad in Zandvoordestraat Leen Belpaeme

31 juli 2019

12u11 5 Oostende Op 5 augustus wordt gestart met de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad langs beide zijden van de Zandvoordestraat tussen de Simon Stevinstraat en de Stationstraat.

Volgende week starten de werken om een veiligere fietsverbinding te creëren tussen de Konterdam en Zandvoorde. Momenteel is er weinig fietsverkeer langs de Zandvoordestraat omdat het een gevaarlijke route is. De weg rijdt door industriegebied waardoor er veel vrachtverkeer aanwezig is. Er mag 70 km/uur gereden worden en de fietspad grenst onmiddellijk aan de weg. Er zal daarom gewerkt worden aan veilige vrijliggende enkelrichtingsfietspaden die gescheiden worden van de rijbaan door groen of reststroken. Er wordt ook een veilige oversteek gecreëerd ter hoogte van de Groene 62. In de voorbije jaren werd al een veilige fietsweg aangelegd tussen de Zandvoordestraat en de aansluiting met de Konterdamkaai, maar het ontbrak nog aan een veilige verbinding tussen beide fietspaden. Op het kruispunt met de Stationsstraat zullen verkeerslichten geïnstalleerd worden. De werken kosten 1,8 miljoen euro. De stad kreeg hiervoor wel een subsidie uit het provinciale fietsfonds. De werken zullen ongeveer een jaar duren. De werken starten ter hoogte van de Simom Stevinstraat. Het verkeer zal beurtelings kunnen passeren.