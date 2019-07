Oosteroever krijgt nieuwe campus voor marien onderzoek: “Zeven verdiepingen en blauwe glasmozaïek op gevel” Leen Belpaeme

09 juli 2019

08u00 0 Oostende Op Oosteroever komt er een nieuw gemeenschappelijk complex van het Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ), zijn projectpartners en de Oostendse vestiging van het Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek (ILVO). Het gebouw krijgt de naam ‘InnovOcean Campus’. De bevoegde ministers Philippe Muyters (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) tekenden daarvoor maandag in Brussel de overeenkomst.

VLIZ is momenteel gehuisvest in gebouwen van de Vismijn aan de Wandelaarkaai, die een herbestemming moeten krijgen. De mariene wetenschapsafdeling van ILVO kampte in zijn gebouwen uit de jaren 70 in de Ankerstraat met hoge energiefacturen, slijtage, vocht en onveilige werkomstandigheden. Niet ideaal, want ILVO beschikt daar over fysico-chemische laboratoria en experimentele atelierruimtes voor aquacultuur. Een gemeenschappelijke nieuwbouw bleek een goede oplossing. De locatie wordt een braakliggend terrein naast het huidige ILVO- gebouw.

De InnovOcean Campus zal onder andere kantoren, een congrescentrum, een zeebibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur en een atelierruimte bevatten. InnovOcean Campus belooft een nieuwe ‘landmark’ in Oostende te worden. Het gebouw zal uit zeven bouwlagen en een technische verdieping bestaan.

Complementair

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV coördineerde het proces. De onderhandelingsprocedure werd gelanceerd in januari 2017. Met de gunning en de ondertekening van de overeenkomst is nu een belangrijke stap gezet. “Beide instellingen werken complementair rond het mariene milieu en marien onderzoek. Een gemeenschappelijke huisvesting zal de samenwerking verder vooruit helpen”, aldus Steven Adons. De ontwerp- en bouwopdracht werd toevertrouwd aan Groep Van Roey, die voor dit project beroep doet op Algemene Bouw Maes.

Zand en zee

Projectarchitect Jan Van Den Broeke van evr-architecten uit Gent is er klaar voor. “InnovOcean Campus wordt hét mariene gebouw voor Vlaanderen, een bijzonder project met een unieke inhoud en uitstraling. Ons team ging de uitdaging aan om een open, functioneel en eigentijds project te schetsen. De thematiek van zee en water reflecteert zich (letterlijk en figuurlijk) in de materiaalkeuzes. Zo wordt de gevel voorzien van een blauwe glasmozaïek. Niet enkel de kleur, maar zeker ook de reflectie, de gladheid en de lichtbreking van de gevel refereren naar de klimatologische kleurschakeringen. Het kleurenpalet van vloeren en schrijnwerk verwijst dan weer naar het wit/geel/goud van zeezand.” Het gebouw zal bovendien heel duurzaam zijn.

Het totale projectbudget bedraagt ongeveer 17 miljoen euro. InnovOcean Campus zou openen in het voorjaar van 2022.