Oosteroever blijft groeien: Design Oostende opent er tegen de zomer nieuwe lifestyleboetiek Timmy Van Assche

17 november 2019

07u45 2 Oostende Tegen volgende zomer opent Design Oostende een nieuwe lifestyleboetiek in de Hendrik Baelskaai 8. De bekende interieurzaak verlaat dus haar kleine pand nabij het Kursaal. De grote showroom in de Koninginnelaan, die zo’n twee jaar geleden opende, blijft evenwel behouden.

Design Oostende is een gevestigde naam in ons land. De familiezaak bestaat volgend jaar tien jaar. Een goeie twee jaar geleden verhuisde de interieur- en designzaak van het pand bij Jet Center naar een knap omgebouwde voormalige garage in de Koninginnelaan 52, waar tot op heden een grote showroom en ‘concept store’ is gevestigd van maar liefst 1.500 vierkante meter. Je kan er terecht voor merken als B&B Italia, Knoll, Cassina, Vitra, Molteni, Poltrona Frau, Flos en Carl Hansen. Maar Design Oostende heeft ook een tweede, kleinere lifestyleboetiek in de Westhelling 4, vlak naast het Kursaal. Het is die locatie die de familie Jansseune over een goed half jaar zal inruilen voor de Baelskaai, in de wijk Oosteroever. Dat maakten Design Oostende zelf en bouwgroep Versluys bekend.

De nieuwe boetiek komt vlak naast het Italiaanse restaurant Marina te liggen. Ook het verkoopkantoor van Versluys zelf ligt net naast het pand van 400m². De voorbereidende inrichtingswerken zullen eerstdaags aanvangen zodat de nieuwe winkel nog voor de zomer van 2020 de deuren kan openen, meldt Versluys. “We merken dat het pand bij het Kursaal voor ons te klein wordt. We kunnen er bijvoorbeeld te weinig meubels tentoon stellen en tot hun volste recht laten komen", pikt medezaakvoerder Maarten Jansseune in. “Anderzijds is Oosteroever ook voor klanten uit het hinterland en bijvoorbeeld Bredene en De Haan nog beter bereikbaar. Er is onder meer voldoende parking. De hele site Oosteroever lééft ook op, zowel met Oostendenaars als ‘nieuwe’ Oostendenaars. In de nieuwe boetiek is er voldoende ruimte voor meubels, lifestyleproducten en kunst.” Voor Design Oostende is het ook belangrijk aanwezig te zijn “in deze nieuwe trendy stadswijk met onze eigen inspirerende designwinkel”, aldus de zaakvoerders. “We combineren het beste van twee werelden: we blijven aanwezig in ‘the old town’ en vanaf 2020 ook in ‘the new town’.”

Ook Bart Versluys, CEO van Versluys Groep, is tevreden over de komst van Design Oostende. “Hun visie past perfect binnen de lijn die we bij Versluys willen volgen: Oostende op de kaart zetten als een diverse eigenwijze stad, waar kwaliteit, kunst, cultuur, design en architectuur samensmelten. Hun aanwezigheid zal een katalysator zijn voor de verdere uitbouw van Oosteroever als designdistrict van Oostende.”