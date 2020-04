Oostendse zonsondergang voor heel België te zien op VTM en RTL Timmy Van Assche

29 april 2020

17u44 0 Oostende De afgelopen dagen was het prachtig lenteweer met bijhorend enkele mooie zonsondergangen. Kustbewoners hadden geluk en konden die meepikken, maar alle andere Belgen mochten een uitstapje naar de kust vergeten door de coronamaatregelen. Telecombedrijf Proximus heeft daar iets op gevonden en zendt op de Vlaamse zender VTM en het Waalse RTL TVI de zonsondergang uit met bijhorend een optreden van Sean Dhondt.

Proximus wil de Belgen ondanks alle coronamiserie een hart onder de riem steken door de kust dichterbij te brengen. Op donderdagavond 30 april zal op VTM (20.45 uur) en RTL TVI (20.05 uur) en op de Facebook en Instagram van Proximus de zonsondergang vanop het strand van Oostende te zien zijn. Om dit moment onvergetelijk te maken, kan je tijdens de zonsondergang genieten van een optreden van Sean Dhondt en zijn band. Ook hij heeft blijkbaar een emotionele band met de kust. “Ik ging als klein manneke, samen met mijn zus, heel vaak met mijn grootouders naar hun appartementje in Oostduinkerke en heb hier leuke herinneringen aan: schatten begraven in de duinen, Urbanus-strips kopen in het winkeltje op den dijk, gaan varen met de catamaran van mijn vader, een warme suikerwafel en chocomelk drinken, en ga zo maar door.” Het was dan ook geen moeilijke keuze om zijn schouders mee onder dit initiatief te zetten. Leuk detail: de opnames van het optreden en de zonsondergang vonden afgelopen zaterdag plaats, toen het nog mooi weer was.

Toerisme Oostende

Toerisme Oostende wou deze mooie kans om haar prachtige strand te delen met de rest van België natuurlijk niet laten liggen en zette met plezier haar schouders onder de campagne. De stad treft momenteel de nodige voorbereidingen om de komende maanden zo veel mogelijk mensen op een veilige manier te ontvangen. Dankzij deze actie wordt het Oostendse vakantiegevoel alvast even over het hele land verspreid.

#NoLimitsAtHome

Deze actie kadert in de #NoLimitsAtHome-campagne die Proximus eind maart lanceerde. De boodschap hierbij is dat “de beperkingen van ons huis niet onze eigen beperkingen mogen zijn”. Hiermee wil Proximus extra positiviteit en inspiratie bieden tijdens deze moeilijke periode.