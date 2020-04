Oostendse ziekenhuizen zien veel minder patiënten op de spoeddienst en zijn bezorgd: “Veel mensen wachten te lang, uit vrees voor coronabesmetting” Leen Belpaeme

02 april 2020

17u03 8 Oostende Bij AZ Damiaan en AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys, waar momenteel 58 mensen met het coronavirus verblijven, zijn ze bezorgd over een opvallend neveneffect van de crisis. “Er komen minder patiënten naar de spoedafdeling. We vrezen dat mensen te lang wachten, uit vrees voor besmetting. Dat kan zware gevolgen hebben.”

In het AZ Damiaan worden momenteel 37 patiënten verzorgd op de drie corona-afdelingen, vijf patiënten hebben intensieve zorgen en beademing nodig. In het AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys zijn er zestien coronapatiënten van wie er drie op intensieve zorgen liggen. Zij worden beademd en verblijven al een week op de afdeling.

Beide ziekenhuizen houden de evolutie sterk in de gaten en zijn al weken bezig met de nodige voorbereidingen. Dat vergt heel wat van het personeel. “We hebben onze hele organisatie moeten omgooien”, vertelt Kevin Mollet, stafmedewerker PR & Communicatie van het AZ Damiaan. “Er werden nieuwe teams samengesteld die werken op de corona-afdelingen. Daarnaast worden ook medewerkers die nu minder werk hebben - omdat de consultaties werden stopgezet - ingezet voor andere taken. Zo hebben we een videoservice opgezet voor patiënten die geen smartphone hebben. De ergotherapeuten en kinesisten hebben deze taak spontaan op zich genomen.”

We telden al vier sterfgevallen door het coronavirus. Dat hakt er toch zwaar in bij het team. We zetten daarom onze psychologen in om het personeel bij te staan Kevin Mollet, stafmedewerker PR & Communicatie van AZ Damiaan

In Damiaan waren ondertussen al vier sterfgevallen door het coronavirus. “Dat hakt er toch zwaar in bij het team. We zetten daarom onze psychologen in om het personeel bij te staan.” Ook in het AZ Sint-Jan krijgen de medewerkers bijstand. “Ik heb zelf ook al een paar rondgelopen op die afdelingen en het is behoorlijk stresserend", vertelt algemeen directeur Hans Rigauts. “Het is niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal enorm zwaar en daarnaast heb je nog de onzekerheid om zelf besmet te worden. Sinds twee weken stellen we daarom psychologen beschikbaar, zodat onze mensen iemand hebben om mee te praten als het nodig is.”

Intensieve zorgen

De Oostendse ziekenhuizen houden de capaciteit ook goed in de gaten. Het AZ Damiaan schaalt ondertussen al op naar een vierde corona-afdeling. “Op die manier kunnen we een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorgverlening blijven garanderen”, licht Mollet toe.

In het Serruysziekenhuis zijn er twee corona-afdelingen met 26 bedden. Er zijn in totaal 14 bedden op intensieve zorgen. “Dat betekent dan wel dat ze allemaal door coronapatiënten worden ingenomen. We merken momenteel dat de huidige patiënten hier al een week zijn. Die bedden komen dus niet snel vrij. Momenteel zijn we geen exponentiële stijging, maar we houden er wel rekening mee dat de capaciteit kan bereikt worden. Dat is toch een grote bezorgdheid”, aldus Rigauts.

Er komen minder mensen naar de spoedafdeling, maar ook de gewone consultaties kunnen we niet blijven uitstellen Hans Rigauts, algemeen directeur van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Spoed blijft bereikbaar voor andere klachten

De ziekenhuizen hebben zich goed voorbereid op deze crisis, maar ook nu moeten ze al vooruit kijken. “We weten dat we vertrokken zijn voor een lange periode. Daarbij speelt de onzekerheid ook een rol. Hoe lang gaat dit nog duren? Het is heel onvoorspelbaar”, zegt Kevin Mollet vanuit het AZ Damiaan.

Voor de ziekenhuizen is het belangrijk dat het triagepunt de druk wegneemt van de dienst Spoedgevallen. “Het is daarnaast belangrijk dat mensen weten dat we een COVID-gang en een niet-COVID-gang hebben. We blijven beschikbaar voor andere spoedgevallen en doen daarbij alles om ervoor te zorgen dat mensen niet besmet worden. We zien immers veel minder mensen die naar spoed komen. Er is natuurlijk minder verkeer en iedereen komt minder buiten, maar we vrezen dat mensen die nu hartklachten hebben niet zo snel komen, omdat ze bang zijn. Mogelijk zullen die klachten verergeren en hopelijk komen we dan niet te laat.”

Kankerpatiënten

Ook Hans Rigauts van het AZ Sint-Jan maakt zich hier zorgen over. “Er komen minder mensen naar de spoedafdeling, maar ook de gewone consultaties kunnen we niet blijven uitstellen. We draaien nu op 20 procent van onze capaciteit. Hoe zullen we in de toekomst omgaan met semidringende problemen? Je kan de opvolging van iemand die een hartinfarct heeft gehad niet maanden uitstellen en ook kankerpatiënten moeten opgevolgd worden. Je kan een operatie even opschuiven, maar als je te lang wacht, zijn er misschien uitzaaiingen. We moeten ons nu al voorbereiden op hoe we dat op een bepaald moment zullen opvangen.”