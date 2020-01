Oostendse ziekenhuizen voorbereid op mogelijke patiënten met coronavirus: “Niet panikeren, dat is de boodschap” Timmy Van Assche

30 januari 2020

16u17 20 Oostende Mocht het intussen beruchte coronavirus ook in onze streek opduiken, dan zijn de Oostendse ziekenhuizen voorbereid. In de spoedafdeling van het AZ Damiaan bijvoorbeeld staan infoborden, het Serruysziekenhuis heeft haar personeel extra ingelicht. “Niet panikeren, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap”, benadrukt woordvoerder Kevin Mollet van het AZ Damiaan.

Steeds meer ziekenhuizen zijn alert voor de mogelijke intrede van het coronavirus. Besmettingen in ons land - of onze regio - zijn er nog niet, maar vallen ook niet uit te sluiten. En dus nemen de verschillende ziekenhuizen voorzorgsmaatregelen. Het Henri Serruysziekenhuis heeft haar personeel extra ingelicht over de symptomen en staan klaar om mensen met vragen en klachten bij te staan. Het AZ Damiaan neemt het zekere voor het onzekere en communiceert uitgebreid op haar website over het virus en de symptomen. “We willen mensen vooral inlichten, maar de boodschap is duidelijk: er is geen reden tot paniek”, zegt Mollet. “Op onze spoedafdeling hebben we een bord geplaatst met de opsomming van de symptomen - koorts van meer dan 38 graden, hoest en kortademigheid - en met de vraag wie de afgelopen twee weken in China is geweest.” Mondmaskers en desinfecterende zeep liggen alvast klaar.

“In ons ziekenhuis - en in heel België - zijn er heel duidelijke regels en procedures bij de uitbraak van soortgelijke virussen of epidemieën”, vervolgt de woordvoerder. “We hebben alle stappen intern nog eens overlopen en zijn dus voorbereid op mogelijke besmettingen. Maar nogmaals: er is geen reden tot paniek.”