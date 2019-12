Oostendse ziekenhuizen gaan in zee met elkaar: “De patiënt zal er wel bij varen” Leen Belpaeme

19 december 2019

Oostende Historisch: de Oostendse ziekenhuizen zullen in de toekomst nauw samenwerken en samen diensten aanbieden. Damiaan en Henri Serruys hebben al de afdeling pediatrie en de spoeddienst in gedachten. "We willen efficiënter werken, zodat de directe zorg voor de patiënt verbetert." De samenwerking kan op termijn tot een fusie leiden.

Het stond al even in de sterren geschreven, maar het staat nu ook op papier. De Oostendse ziekenhuizen gaan in zee met elkaar. De samenwerking stond al jaren op de agenda, maar het kwam nooit tot een akkoord met het vorige stadsbestuur. In 2009 kwam er wel een fusie tussen het Henri Serruysziekenhuis en het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar werd vorige week ook al een engagementsverklaring ondertekend tussen het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas.

In het Oostendse bestuursakkoord stond de samenwerking tussen Damiaan en Henri Serruys al ingeschreven. Ondertussen is een formele engagementsverklaring ondertekend. “Beide ziekenhuizen behouden hun eigen rechtspersoonlijkheid en het personeel blijft werken voor respectievelijk het AZ Damiaan of het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus Henri Serruys”, zegt Pablo Annys, de voorzitter van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Er komt wel een gemeenschappelijk bestuursorgaan waarin beide ziekenhuizen evenredig vertegenwoordigd zijn.

Pediatrie en spoeddienst

De bedoeling is om in de komende maanden een stappenplan op te stellen hoe en waar er beter kan samengewerkt worden. Beide ziekenhuizen hebben wel al enkele afdelingen in gedachten. “De Dienst Pediatrie vraagt een hele omkadering en we kunnen de vaste kosten beperken door op één locatie de krachten te bundelen. Er is nu al een samenwerking tussen de pediaters”, zegt dokter Sabine Gerniers, hoofdarts bij AZ Damiaan. Ook wat de spoeddiensten betreft, is de brandweer nu al vragende partij om dit efficiënter te organiseren. Momenteel hebben beide ziekenhuizen een eigen spoeddienst, met elk een wachtdienst voor de ambulanciers.

‘Superspecialistische’ zorg

Een andere reden om samen te werken, is de specialisatie van de zorg. “De bedoeling is om de Brugs-Oostendse pool te versterken, met het AZ Sint-Jan als moederhuis voor gespecialiseerde aandoeningen", zegt Peter Degadt, voorzitter van AZ Damiaan. “De ‘superspecialistische’ zorg wordt op te veel plaatsen aangeboden. Het is niet goed dat er twee ziekenhuizen zijn in Oostende die dezelfde ambitie hebben. Ondertussen nemen de vaste kosten alsmaar toe. We willen efficiënter werken, zodat de directe zorg voor de patiënt verbetert. De artsen zullen de samenwerking zelf mee vormgeven.”

Op één campus?

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is tevreden. “Oostende is een evenwaardige partner in dit verhaal. Wij willen een betere zorg voor de Oostendenaars en dat kan door meer samen te werken.”

Hoe de plannen verder uitgewerkt worden, moet nog bepaald worden. Het volledige proces zou zeker zo’n tien jaar kunnen duren. Een fusie is nog niet voor meteen en er zal nog geruime tijd op twee campussen gewerkt worden. Maar de betrokken partijen beamen wél dat het op termijn beter zou zijn als er op één campus zou gewerkt worden.