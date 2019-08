Oostendse zeebeschuit van Bakkerij Riviera: “Ooit geschikt als proviand op zee, nu vooral populair als gezonde snack” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Oostende De Oostendse zeebeschuit was ooit populair bij vissers omdat het langer houdbaar is dan brood. Bakkerij Riviera op de Torhoutsesteenweg bakt het koekje al sinds 1962 en ook de tweede generatie zette de traditie verder tot vandaag. Nu wordt de koek vooral gekocht als gezonde snack.

“Mijn vader is in de jaren ’60 zeebeschuiten beginnen bakken. Het is eigenlijk geen echte beschuit, het zijn harde koeken op basis van bloem, water, zout en wat vetstof. De ingrediënten worden samen tot een stevig en taai deeg gekneed, uitgerold, uitgestoken en geprikt. Dan gaat het zeebeschuit in een warme oven en wordt die uitgebakken”, vertellen bakker Patrick Couneye en Jasna Ameye van bakkerij Riviera.

Het koekje werd in het verleden vooral gegeten door zeelieden en vissers, vandaar ook de naam. “Er waren toen aan boord weinig voorzieningen en brood zou na één dag al beschimmelen. Ze namen daarom zeebeschuiten mee als vervanger omdat die enkele weken goed bleven. Het deeg wordt zo hard gebakken dat er niets aankomt. We hebben ooit zelf eens de proef op de som genomen en een pakje drie maanden aan de kant gezet. De smaak bleef hetzelfde en ze waren nog even lekker”, zegt Jasna.

We hebben ooit zelf eens de proef op de som genomen en een pakje drie maanden aan de kant gezet. De smaak bleef hetzelfde en ze waren nog even lekker Jasna Ameye

Kentering

De Oostendse zeebeschuiten vonden destijds ook hun weg naar lokale cafés en de Oostendse huiskamer. “In mijn vaders tijd werden de koeken zelfs nog verkocht door de visverkopers op de kaai. Nu zijn zeebeschuiten niet meer nodig, met alle comfort aan boord, maar toch krijgen we nog klanten over de vloer uit Antwerpen die ze komen halen voor familie op zee.”

We krijgen van klanten wel eens de vraag naar een gezonde snack en dan prijs ik zeebeschuiten aan omdat er geen suiker in zit en amper vetstoffen Jasna Ameye

De voorbije jaren was de vraag naar zeebeschuit wat gedaald, maar ondertussen is de kentering ingezet. “We krijgen van klanten wel eens de vraag naar een gezonde snack en dan prijs ik zeebeschuiten aan omdat er geen suiker in zit en amper vetstoffen. De laatste tijd slaat dat echt wel aan. Mensen eten het als gezond tussendoortje omdat het goed vult. Anderen eten het als chips bij de televisie omdat het ook zo kraakt. Je kunt het ook eten met beleg of tapenade.” Ondertussen heeft de Oostendse bakker ook een variant uitgewerkt met rozijnen.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.