Oostendse zakenman looft 1.000 euro uit voor eerlijke vinder van zijn serval, maar krijgt politie aan de deur: “Verboden dier in België” Bart Boterman

08 juni 2020

12u32 3 Oostende De politie en Inspectiedienst Dierenwelzijn hebben maandagmorgen aangeklopt bij zakenman Frédéric Vanderwilt (45) in de Spalaan in Oostende in verband met zijn serval, de katachtige uit de Afrikaanse savanne die in het pinksterweekend zoek raakte. De zakenman verspreidde toen een opsporingsbericht en loofde 1.000 euro uit voor de vinder, al zat het dier gewoonweg onder een struik in zijn tuin. Achteraf gezien bleek het opsporingsbericht niet zo’n goed idee. “Servals zijn verboden in België”, zegt Brigitte Borgmans van Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Een serval is een grote katachtige uit de Afrikaanse savanne. De dieren worden tot een meter groot en kunnen tot 18 kilogram wegen. De roofdieren zijn soms onvoorspelbaar van gedrag en kunnen gevaarlijk uit de hoek komen. Toch zijn ze populair geraakt als huisdier in Westerse landen. In België is het houden van een serval echter verboden. De rijke zakenman Frédéric Vanderwilt uit Oostende, ex van Barbara Gandolfi en schoonbroer van Temptation-Megan, maakte vorig weekend nog wereldkundig dat hij zo’n serval in zijn bezit had, de negen maanden oude Thor.

Opsporingsbericht geen slimme zet

Het beest was ontsnapt uit de tuin bij zijn villa in de Spalaan in Oostende, luidde het opsporingsbericht. Een gouden tip zou 1.000 euro opleveren en Vanderwilt en zijn entourage hielden meerdere zoektochten op basis van weliswaar valse tips. Uiteindelijk bleek Thor gewoon verscholen te zitten in de tuin, onder een struik. Achteraf gezien was de verspreiding van het opsporingsbericht niet zo’n goed idee, wetende dat ook de politie en Inspectiedienst Dierenwelzijn van Departement Omgeving meelezen. Die gingen maandagmorgen over tot actie en klopten aan bij Vanderwilt.

Niet op positieve lijst van zoogdieren

“De servalkat staat niet op de positieve lijst voor zoogdieren. Dat betekent dat het dier niet als huisdier mag gehouden worden, tenzij de eigenaar voor de aankoop een erkenning aanvraagt bij de Dienst Dierenwelzijn en die erkenning ook verleend wordt. Maar erkenningen zijn zeldzaam want de laatste drie jaar is er geen enkele verleend voor een dier dat niet op de positieve lijst van zoogdieren staat”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Op eigen kosten terug naar de kweker in Duitsland

“In het geval van de serval in Oostende is een erkenningsaanvraag ingediend, maar weliswaar te laat. De aanvraag gebeurde pas na de aankoop van de serval. De eigenaar mocht het dier dus niet houden. De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft na het bezoek beslist dat de eigenaar de kat tegen eind deze week op eigen kosten moet terugbrengen naar de kweker in Duitsland, bij wie hij de kat aankocht. Het bewijs daarvan moet overgemaakt worden aan de politie en de inspectiedienst Dierenwelzijn”, aldus Borgmans. In bepaalde deelstaten in Duitsland zijn de dieren immers niet verboden als huisdier. Inspectiedienst Dierenwelzijn volgt het dossier verder op. Brigitte Borgmans voegt overigens toe dat de actie al gepland was voordat het opsporingsbericht werd verspreid door Frédéric Vanderwilt.