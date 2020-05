Oostendse winkeliers maken zich op voor heropening: “Klanten krijgen chirurgisch mondmasker aan ingang” Leen Belpaeme

05 mei 2020

10u45 0 Oostende Oostende heeft een Oostende heeft een plan opgemaakt om veilig te kunnen wandelen in de winkelstraten, maar ook de uitbaters zijn volop in de weer om hun zaak terug op te starten volgens de maatregelen. Bo Vandemoortele opende in december een nieuwe kledingzaak naast het Kursaal. Ze is blij dat ze mag heropenen, maar het is tegelijkertijd ook afwachten wat het zal geven. “Mensen die binnenkomen zonder mondmasker zullen een chirurgisch mondmasker krijgen en ook wij dragen er een.”

Het Economisch Huis werkte een plan uit om de winkelstraten veilig in te richten, maar geeft ook tips aan ondernemers. “We proberen heel wat informatie te bundelen en affiches ter beschikking te stellen. Handelaars kunnen een gids raadplegen over hoe ze best heropstarten, wat ze allemaal nodig hebben. We geven ook alle informatie mee over het gebruik van veiligheidsmateriaal en waar ze dit kunnen aankopen. Als handelaars extra advies willen, kan er ook iemand van het Economisch Huis langskomen om tips te geven”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Bo Vandemoortele opende haar zaak op 20 december. “Ik ben bijna even lang open geweest als we nu gesloten waren”, zegt de uitbaatster van LUV. “We waren onze zaak nog volop aan het uitbouwen. We hadden al een webshop en we hebben daar de voorbije weken volop ingezet met een goede service. Ik heb gewerkt aan een snelle levering in Oostende zelf en gratis verzending, en dat slaat aan. We zijn nu volop bezig voor Moederdag. Het is dan ook extra uitdagend om zowel de voorbereidingen voor de heropening als de bestellingen voor Moederdag te combineren”, vertelt Bo.

Pashokjes ontsmet

Ze weet ook niet wat de opening op 11 mei, als deze er komt, zal geven. “Er is heel wat onzekerheid. Je weet niet of er veel mensen zullen komen, maar we zijn ons wel goed aan het voorbereiden en ik zal flexibel zijn. Ik zal op onze sluitingsdag, dinsdag, werken op afspraak om dit uit te testen. Misschien komen mensen liever op die manier naar de winkel.”

Er komt heel wat kijken bij de heropening. “We rekenen nog uit hoeveel mensen binnen mogen in de winkel. Daarnaast voorzien we in handgel voor de klanten. Mensen die binnenkomen zonder mondmasker zullen een chirurgisch mondmasker krijgen en ook wij dragen er een. Ik sluit een van de drie pashokjes en deze worden net als de deurklinken na elk bezoek ontsmet. Daarnaast maak ik nog gepersonaliseerde vloerstickers om aan te duiden waar mensen mogen staan.”