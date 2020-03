Oostendse weldoenster Mireille Aerens (86) overleden aan de gevolgen van COVID-19: “Slimme vrouw met eigen visie, die ons in alle stilte financieel steunde” Bart Boterman

30 maart 2020

17u54 0 Oostende De Oostendse filantrope Mireille Aerens (86) is in het Az Damiaanziekenhuis overleden aan de gevolgen van COVID-19. Bij velen zal haar naam wellicht geen belletje doen rinkelen, want bekendheid en roem zocht de vrouw zelf nooit op. Toch is ze achter de schermen, als diepgeworteld dierenvriend, van groot maatschappelijk belang geweest. Ze schonk onder meer een half miljoen euro aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en was een van de vaste donateurs aan het Vogelopvangcentrum in Oostende.

Het was de droom van Mireille Aerens dat de behoefte aan proefdieren in de wetenschap op een dag zou verdwijnen. Het leidde in 2015 uiteindelijk naar een leerstoel aan de VUB: ‘Leerstoel Mireille Aerens voor alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren’. Op de vraag waarom ze een half miljoen euro schonk aan de VUB voor onderzoek in dit specifieke domein, antwoordde ze simpelweg ‘omdat ik van dieren houd’. Met het half miljoen euro dat Aerens voor de eerste vier jaar onderzoek schonk, werd onder meer gezocht naar alternatieve methoden om een vroegtijdige beschadiging van de lever door nieuwe geneesmiddelen op te sporen, zonder daarbij proefdieren te gebruiken.

Pionier

Vorig jaar werd de leerstoel nog eens vier jaar verlengd en volgden nog nieuwe onderzoeksmethoden. “Wat mij opviel, is dat ze nooit op de voorgrond wilde treden. Ze is een pionier voor mij. Niet alleen omdat ze geloofde in de onderzoekscapaciteiten van de VUB, maar ook omdat ze de eerste was die als particulier zo veel in de VUB investeerde”, reageert VUB-rector Paul de Knop op het overlijden van de mecenas. Wetenschappers aan de leerstoel Mireille Aerens spreken met niets dan lof over haar persoonlijkheid.

Langetermijndenken

Mireille Aerens was ook een van de vaste donateurs aan het Vogelopvangcentrum in Oostende. “Wij herinneren Mireille als een zeer slimme vrouw met een eigen visie. Ze bleef steeds op de achtergrond en steunde ons in alle stilte. Bij grotere projecten mochten wij haar steeds bellen, zoals bij de aanleg van onze zwembaden voor watervogels. Ook toen heeft ze ons financieel gesteund. Enkele keren per jaar kwam ze op bezoek", vertelt directeur Claude Velter van het vogelopvangcentrum. “Ze toonde een grote interesse in wat we deden en vroeg vaak naar onze visie en langetermijndoelstellingen. Mireille wilde duurzame projecten steunen die op lange termijn zouden renderen. Ze zou niet zomaar een vogelkooi adopteren, als je begrijpt wat ik bedoel”, aldus Claude Velter, die ook zijn medeleven wil betuigen aan familie en vrienden.

Door coronavirus gaat lichaam niet naar de wetenschap

Kunstenares en hartsvriendin van Mireille Aerens, Irène Philips, reageerde al op sociale media. “Aan allen die haar kenden deel ik met diepe droefenis mee dat Mireille Aerens, mijn lieve vriendin en spirituele Moeder, ons verliet in het Damiaanziekenhuis in Oostende. Het coronavirus kwam als een storm over ons heen. Niets zal nog hetzelfde zijn”, klinkt het. Mireille Aerens wilde volgens de VUB dat haar lichaam na haar dood naar de wetenschap zou gaan, maar door de besmetting met het coronavirus is dat niet meer mogelijk.