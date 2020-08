Oostendse vrienden openen surfshop mét bar op Oosteroever. “Niet alleen winkel, ook ontmoetingsplaats” Leen Belpaeme

27 augustus 2020

13u04 1 Oostende Op de Oosteroever is de nieuwe zaak ‘Under The Lighthouse’ geopend. Vrienden Sascha Borrey (27) en Thomas Houck (33) bieden hier alles aan wat een surfer nodig heeft, van materiaal tot hippe kledij. “We moesten zelf telkens naar het buitenland voor goed materiaal en kwamen zo op het idee om onze eigen zaak te starten.”

Op de site van Bouwgroep Versluys zijn de voorbije maanden al enkele nieuwe zaken opgestart en daar komt nu ook Under The Lighthouse bij. Voor de vrienden is het een droom die uitkomt. “Ik heb er altijd al van gedroomd om zelfstandig te worden. Ik ben dan ook kleinschalig begonnen met het herstellen van surfplanken en Thomas focuste zich op gepersonaliseerde vinnen, maar de vraag bleef altijd maar stijgen. Zo rijpte het idee om te starten met een professionele zaak”, vertelt Sasha. Het enige wat nog moest gebeuren, was een geschikte locatie vinden op de Oosteroever van Oostende. “We wilden dicht bij de surfers zelf aanwezig zijn. Dit pand leek ons ideaal en daarom zijn we gaan aankloppen bij Bart Versluys. Toen hij onze plannen zag was hij onmiddellijk bereid om te luisteren. We zijn hem dan ook dankbaar voor deze kans.”

Borden verhuren

De surfers zijn alvast ambitieus. “We merken wel dat er nood is aan een gespecialiseerde surfwinkel aan onze kust. We moesten zelf jarenlang zoeken waar we ons materiaal konden aankopen. Hier bundelen we alles zodat andere surfers onmiddellijk goed geholpen worden”, zeggen Sasha en Thomas. Daarnaast willen ze ook een community uitbouwen. “Bij ons ben je niet alleen aan het juiste adres om het correcte materiaal te kopen, we hebben ook een bar in onze zaak waar gezonde drankjes en snacks te verkrijgen zullen zijn. Ideaal om een dagje surfen door te komen.” Ze hebben nog meer plannen. “Binnen enkele maanden willen we ook borden verhuren”, legt Sascha uit. “Zo kunnen surfers ook een aantal planken uitproberen voor ze overgaan tot het aankopen.”

“Troef aan zee”

Bart Versluys was aanwezig bij de opening van de zaak. “Deze zaak is een mooie uitbreiding voor de site. We willen ervoor zorgen dat als kinderen meekomen met hun ouders dat ze zich ook kunnen uitleven. We willen daarom helpen om het vrijetijdsaanbod in de omgeving in kaart te brengen en te helpen opwaarderen.”

Ook Oostende wil van de stad aan zee een watersportparadijs maken. “We willen ervoor zorgen dat alle watersporters zich hier welkom voelen. Deze nieuwe surfshop brengt een totaalconcept dat hier perfect bij aansluit en tegemoetkomt aan de noden van de surfers in Oostende, een extra troef voor onze stad aan zee”, zegt ook burgemeester Bart Tommelein en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.