Oostendse Sophie Vandamme wordt hr-directrice van 9.000 medewerkers bij Lidl: “Samen nieuw verhaal schrijven”

Timmy Van Assche Leen Belpaeme

17 juni 2019

19u07 0 Oostende Sophie Vandamme (45) wordt de nieuwe verantwoordelijke voor het hr-beleid van de 9.000 medewerkers bij Lidl in België en Luxemburg, verdeeld over 315 winkels. Vandamme, die al bijna 25 jaar ervaring heeft in de hr-sector in binnen- en buitenland, wil van Lidl de beste werkgever in de retailssector maken en het samenhorigheidsgevoel binnen het team vergroten.

Vandamme, geboren in Oostende en woonachtig in Beernem, vervangt Wolfgang Hennen, die verantwoordelijk is geworden voor het hr-beleid van de Lidl-medewerkers in Polen. Dat maakt de warenhuisketen officieel bekend. Ze is nu klaar om de hr-strategie uit te voeren voor de 9.000 werknemers van Lidl, verdeeld over het hoofdkantoor van Merelbeke, vijf distributiecentra en 315 winkels. “Ik heb ontzettend veel zin om met Lidl een nieuw verhaal te schrijven”, vertelt Sophie. “De passie die het bedrijf en de duizenden medewerkers ademen, geven me goesting om Lidl mee uit te bouwen. Ik wil mensen kunnen leiden en inspireren zodat ze meer kunnen bereiken dan ze ooit voor mogelijk hielden.”

Ervaring zat

Bijna veertien jaar lang was Vandamme hr-manager voor verschillende afdelingen binnen McBride, Europa’s grootste producent en distributeur van private label cosmetica- en onderhoudsproducten. Daarvoor werkte ze als hr-adviseur bij SD Worx en deed ze ervaring op in verschillende sectoren, waaronder IT, consultancy en telecommunicatie. In totaal kan ze op ruim twintig jaar ervaring bogen in het vak. Binnen Lidl wil ze vooral inzetten op een nog hechter team. “Een samenhangend team is een strategisch voordeel binnen elk bedrijf. Hoe meer je naar gelukkigere werknemers streeft binnen een ploeg, hoe meer je als team standhoudt. En daarbij is het belangrijk dat hr hen ondersteunt, zodat ze van elkaar leren, maar ook problemen durven te benoemen en kritisch aan te pakken.

Beste werkgever in de retailsector

Lidl heeft de ambitie om de beste werkgever in retail te worden en de favoriete winkel van België en Luxemburg te zijn. “Met Sophie Vandamme aan boord willen we onze positie als ‘great place to work’ verzilveren”, zegt de supermarkt. Bij Lidl krijgen werknemers in de weekends en in de weekdagen tussen 18 uur ’s avonds en 07 uur ’s morgens geen mails meer. Ook het onthaal van nieuwe personeelsleden wordt bijgeschaafd: zo krijgt iedere nieuwe medewerker tussen het moment dat hij of zij het contract tekent en de startdag toegang tot een onboarding-app. Dankzij die app blijft de nieuwe medewerker in contact met de winkel, krijgt hij tips en tricks en behoort hij al echt tot het team. “Het zijn zulke maatregelen die Sophie Vandamme nog meer wil uitbouwen”, besluit Lidl.