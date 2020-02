Oostendse schrijft eerste gedicht en wint meteen de wedstrijd voor huwelijksgedichten: “En te denken dat ik het bijna niet ingediend had” Leen Belpaeme

15 februari 2020

18u45 0 Oostende Wie in het huwelijk treedt in Oostende zal een huwelijksgedicht kunnen kiezen dat voorgelezen wordt tijdens de ceremonie op het stadhuis. Een jury met Herr Seele, Katia Belloy, Onno Van Gelder Jr., Erna Schelstraete en Marin Heylen selecteerden uit 93 inzendingen 20 gedichten en zes winnaars waaruit de trouwers kunnen kiezen. De jury was echter vooral weg van het sappig Oostends gedicht van Marie Ahlers en Trouwertjes won dan ook de hoofdprijs.

Maar liefst 93 gedichten werden ingediend naar aanleiding van de oproep van schepen Hina Bhatti om een huwelijksgedicht te maken. De inzendingen kwamen van 56 Oostendenaars. Dat je inwoner moest zijn van de stad Oostende was de enige voorwaarde om een gedicht in te zenden. Opvallend is dat ook twee jonge dichters hun kans waagden. Lene Verduyn (9) en Zita Ingelbrecht (11) werden hiervoor in de bloemetjes gezet. “Fantastisch dat zulke jonge deelnemers hieraan hebben deelgenomen. We hebben daarom ook een geschenk meegebracht voor hen.” Uiteindelijk werden uit de 93 gedichten vijf ex aequo prijzen uitgereikt en werden 20 kwaliteitsvolle gedichten uitgekozen. De hoofdprijs was echter voor een gedicht dat zowel in het dialect als in het Nederlands kan voorgelezen worden. Onno Van Gelder Jr. brengt een stukje van het gedicht.

Bijna niet ingediend

Voor Marie Ahlers (60) was het haar eerste echte gedicht. “Ik schrijf meestal kortverhalen. Het idee van de wedstrijd sprak me echter wel aan. Ik zat aan mijn strandcabine en wou het wel eens proberen. Ik had het eigenlijk bijna niet ingediend. Een vriendin heeft me wat moeten overtuigen en ik heb het dan op het laatste nippertje nog gedaan”, vertelt Marie verrast na de bekendmaking van de hoofdprijs. Ze stak enkele Oostendse verwijzingen in het gedicht, maar ook eigen wijsheden. “Ik ben zelf twee keer getrouwd. Ik vind het belangrijk dat mensen eerlijk zijn en daarom ook de raad om niet te ‘mascheren’. Vergeet ook geen plezier te maken, zoals naar het bal in Chevalier gaan om dan negen maanden later ‘in twain te vollen en ain of ander creatuurtje of projectje in een wiegsje te déponeren’. Ik vind dat zo’n leuke uitdrukking. Ik ben fier op mijn stad.”

De Oostendse was bij de bekendmaking toch wat geschrokken maar vooral ook fier. “Het is een stimulans om meer gedichten te schrijven.”

De jury koos enkele winnende gedichten, maar de trouwers zullen nog altijd zelf hun favoriet kunnen kiezen. “Er zijn ook mensen die alleen huwen voor de administratieve kant van de zaak. Ze zijn dus niet verplicht een gedicht te kiezen. Er zijn echter heel wat mensen die graag iets extra willen en dankzij de vele mooie inzendingen van de Oostendenaars hebben we nu een mooi aanbod”, besluit schepen Hina Bhatti.