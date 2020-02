Oostendse rapper DLarge hangt half miljoen euro verbeurdverklaring boven het hoofd voor grootschalige drugshandel Siebe De Voogt

24 februari 2020

14u43 0 Oostende De Oostendse rapper S.M. (36) riskeert in de Brugse rechtbank 2 jaar cel voor de grootschalige verkoop van heroïne en cocaïne. De man maakte de voorbije jaren onder de naam DLarge furore op YouTube. Volgens het parket verdiende hij echter een aardig centje bij. Zij vorderen immers een verbeurdverklaring van een half miljoen euro. De verdediging betwist dat bedrag.

S.M. is van Nigeriaanse afkomst en belandde op zijn negentiende in Oostende. Hij voltooide zijn school in de badstad en versierde in die periode ook zijn eerste optredens. De voorbije jaren maakte de dertiger grote sier op YouTube als de rapper DLarge. In verschillende van zijn videoclips duiken Oostendse plekjes op. S.M. maakt in de clips grote sier: dure wagens met gepersonaliseerde nummerplaten en mooie vrouwen vormen meer dan eens het decor. Voor het grote publiek is de rapper misschien minder bekend, maar in het rapperswereldje geniet DLarge wel enig aanzien. Zijn Facebookpagina heeft momenteel meer dan 14.000 likes.

Half miljoen

Achter de schermen ging het S.M. echter veel minder voor de wind. De politie van Oostende kreeg in het voorjaar van 2019 informatie dat de rapper zich bezighield met de verkoop van heroïne en cocaïne. Op basis van taps en observaties konden de speurders verschillende afnemers van S.M. identificeren. De muzikant werd op 26 juni in alle vroegte in de boeien geslagen en zit sindsdien in de cel. Zes maanden eerder was hij al eens staande gehouden op de luchthaven van Schiphol. S.M. wilde voor enkele optredens en familiebezoekjes afreizen naar Nigeria, maar werd geklist met liefst 42.000 euro op zak. De man verklaarde dat het geld diende voor een zakendeal en mocht na verhoor beschikken. Volgens het parket verkocht hij tussen september 2018 en juni 2019. Hoeveel verdovende middelen S.M. precies aan de man bracht, is ook voor hen niet duidelijk. Ze vorderen wél liefst een half miljoen euro aan drugsgeld terug. S.M. hangt ook een effectieve celstraf van 2 jaar boven het hoofd.

Erbarmelijk appartement

De verdediging betwist de omvang van dat bedrag. “Mijn cliënt kwam in 2003 aan in België, nadat hij was moeten vluchten door de politieke moord op z'n vader”, pleitte meester Anne De Clerck. “Hij woonde in Oostende in een erbarmelijk appartement dat na de huiszoeking zelfs onbewoonbaar werd verklaard. Het klopt dat hij veel stortingen deed naar z'n thuisland, maar dat geld was afkomstig van zijn inkomsten als lader-losser. Het bedrag dat in Schiphol in beslag werd genomen, komt van een zakenrelatie. Mijn cliënt zou voor hem in Europa een truck aankopen en nadien verschepen naar Nigeria. Na de inbeslagname heeft hij financiële problemen gekregen. Het is één van de redenen waarom hij zich is beginnen inlaten met het verkopen van drugs. Maar niet met de omvang, die het parket voorhoudt.” Uitspraak op 23 maart.