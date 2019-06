Oostendse rapper DLarge aangehouden in onderzoek naar grootschalige drugshandel Siebe De Voogt & Bart Boterman

15u53 4 Oostende De Oostendse rapper S.M. (35) zit in de cel op verdenking van de verkoop van heroïne en cocaïne. Onder zijn artiestennaam DLarge maakt de man al enkele jaren furore op YouTube. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand.

De 35-jarige S.M. is van Nigeriaanse afkomst en belandde op zijn negentiende in Oostende. Hij voltooide zijn school in de badstad en versierde in die periode ook zijn eerste optredens. De voorbije jaren maakte de dertiger grote sier op YouTube als de rapper DLarge. In verschillende van zijn videoclips duiken Oostendse plekjes op. S.M. maakt in de clips grote sier: dure wagens met gepersonaliseerde nummerplaten en mooie vrouwen vormen meer dan eens het decor. Voor het grote publiek is de rapper misschien minder bekend, maar in het rapperswereldje geniet DLarge wel enig aanzien. Zijn Facebookpagina heeft momenteel meer dan 15.000 likes.

Toch liet de man zich volgens het gerecht verleiden om drugs te verkopen. De recherche van Oostende hield hem al even in het oog. Op basis van taps en observaties konden de speurders verschillende afnemers van S.M. identificeren. Woensdag in de vroege morgen sloegen ze de rapper in de boeien. Tijdens een huiszoeking werden aanzienlijke hoeveelheden drugs, cash geld en andere waardevolle spullen gevonden. Hoeveel drugs S.M. precies aan de man bracht, is nog niet duidelijk. Volgens het Brugse parket verkocht hij op grote schaal. “Uit het vooronderzoek is gebleken dat de man druggebruikers uit Oostende en de hele kustregio voorzag van drugs”, klinkt het. De dertiger werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met een maand. De rapper zelf zou zijn betrokkenheid grotendeels betwisten.