Oostendse politie sluit toegangswegen af met controleposten: “Geen goede reden? Dan meteen een proces-verbaal” Bart Boterman

22 maart 2020

11u54 68 Oostende De politie van Oostende schakelt vandaag, zondag, een versnelling hoger om dagjesmensen te betrappen die zich niet houden aan de maatregelen van de coronacrisis. “Terwijl het zaterdag nog mobiele patrouilles zonder pv’s waren, controleren we zondag op vaste plaatsen aan de invalswegen, mét processen-verbaal", zegt commissaris Kris Allary. “De tijd van waarschuwen is voorbij.”

Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Toeristische uitstapjes of afzakken naar je tweede verblijf mag niet. In zowat alle badsteden en -gemeenten werden dit weekend al controles gehouden door de politiediensten, met tientallen processen-verbaal tot gevolg. Boetes kunnen zelfs tot 4.000 euro oplopen. In Oostende schakelt de politie een versnelling hoger. “Bij de controles van zondag wordt gevraagd naar de drijfveer om Oostende binnen te rijden. Wie geen goede reden heeft, wordt teruggestuurd én krijgt een proces-verbaal. De tijd van waarschuwen is voorbij. Enkel op deze manier kunnen we het ministerieel besluit handhaven. Deze maatregelen zijn ingevoerd voor ieders gezondheid”, duidt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.

Zo staan sinds zondagmorgen vaste controleposten opgesteld aan de invalswegen. Het gaat onder meer om de Gistelsesteenweg, Torhoutsesteenweg, Ringlaan, Eduard Moreauxlaan en de kustbaan. “Ook de federale cavalerie is aanwezig in Oostende, om te patrouilleren op het strand en de zeedijk. Wandelingen in gezinsverband kunnen, groepswandelingen buiten de gezinssfeer zijn verboden. Wie nu nog betrapt wordt, gaat onherroepelijk op de bon.”

36 pv’s voor samenscholingsverbod

“Zaterdag zijn overigens al 36 processen-verbaal uitgeschreven voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Het gaat om 36 mensen die deel uitmaakten van meerdere groepjes”, aldus Allary.