Oostendse politie furieus: “Groep van vijftig toeristen veinsde verdrinking en liet hulpdiensten massaal uitrukken. Nadien stonden ze ons uit te lachen” Bart Boterman

06 augustus 2020

16u19 135 Oostende De politie van Oostende reageert furieus nadat er woensdag een grote groep Brusselse toeristen een verdrinking veinsde en de hulpdiensten verwittigde. “Er is massaal uitgerukt. Nadien bleek het om een grap te gaan en stonden ze de hulpdiensten uit te lachen. Dit is echt not-done. Bovendien zorgde de groep nadien nog voor overlast en hielden ze zich niet aan de regels. We hebben hen nog naar het station moeten escorteren”, zegt commissaris Kris Allary.

Het was nota bene een minderjarig meisje die een verdrinking had geveinsd. Ze maakte volgens de politie deel uit van een groep toeristen uit het Brusselse bestaande uit zo’n vijftig mensen, die gepakt en gezakt naar Oostende waren gespoord. “Na de melding over de verdrinking is de procedure drenkeling meteen opgestart. Twee ziekenwagens, tal van politieploegen en heel wat strandredders spoedden zich naar het strand. In twee badzones moest iedereen uit het water omdat de redders aldaar bijstand gingen verlenen. Uiteindelijk bleek het om een grap te gaan, met een grote impact op alle hulpdiensten. Dit is echt not-done. Als politie mogen wij geen factuur sturen, maar in dit geval hadden we het ongetwijfeld gedaan”, doet Allary het verhaal.

Uitgelachen

“Bovendien stond deze groep de politie en de hulpdiensten gewoonweg uit te lachen. Erger nog, ze omsingelden de patrouilles en redders en kwamen zelfs bedreigend over. We hebben een proces-verbaal laten opmaken voor het nodeloos oproepen van de hulpdiensten. Het parket beslist over een eventuele boete of vervolging”, gaat de commissaris verder. Tegen de avond diende de politie zelfs opnieuw tussen te komen bij dezelfde groep mensen.

Bubbel van... vijftig

“We kregen immers verscheidene telefoons van andere, misnoegde badgasten. De groep van een vijftigtal toeristen, eigenlijk verschillende gezinnen, zat heel dicht bij elkaar en hield zich geenszins aan de bubbel van vijf-regel. Ze zorgden voor overlast en velen droegen geen mondmasker. Andere badgasten waren verontwaardigd, omdat zij zich wél aan de regels houden. Om de openbare orde te handhaven, hebben we besloten de groep richting het station te escorteren. Ook de federale politie en scheepvaartpolitie kwam met bijstand”, aldus commissaris Allary van de lokale politie Oostende. “Mensen met dergelijke ingesteldheid is de politie liever kwijt dan rijk in Oostende. Er is al werk genoeg voor de hulpdiensten”