Oostendse politie controleert bij warenhuizen met oog op shoppende tweedeverblijvers Siebe De Voogt

04 april 2020

20u19 1 Oostende De lokale politie van Oostende controleerde zaterdag onder meer bij warenhuizen in de stad om zo shoppende tweedeverblijvers te onderscheppen. Ook op de invalswegen en in het station stonden vaste controleposten . "Het heeft er alle schijn van weg dat de maatregelen goed opgevolgd worden", zegt commissaris Kris Allary.

De Oostendse politie koos zaterdag bewust voor parkings bij grootwarenhuizen om controles uit te voeren op niet-essentiële verplaatsingen. “We menen dat dat een goed punt is, omdat tweedeverblijvers hier ook wel hun inkopen moeten doen”, verduidelijkt commissaris Kris Allary. “Naast de grootwarenhuizen stellen we ook dispositieven op langs de invalswegen naar Oostende. Er zijn dynamische ploegen van ons op baan en fietsende patrouilles controleren de Zeedijk samen met de cavalerie van de federale politie. Zij nemen ook het strand voor hun rekening. Ook in het station controleren we alle inkomende treinen samen met de spoorwegpolitie.”

Concrete cijfers over het aantal opgestelde pv’s geven ze in Oostende niet vrij. “Het heeft er wel alle schijn van weg dat de maatregelen goed opgevolgd worden”, stelt Allary. “Daarnet kreeg ik alvast beelden onder ogen van een lege Kennedyrotonde.”