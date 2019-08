Oostendse oesters van Aquacultuur: “Het water van de Spuikom bepaalt de zachte smaak” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

30 augustus 2019

07u00 0 Oostende De familie Puystjens kweekt al 24 jaar oesters in de Spuikom, wat een uniek Belgisch product oplevert. De bvba Aquacultuur Oostende is ook de enige kwekerij in België die de Ostendaise oester kweekt.

De Spuikom blijkt al 24 jaar een goede plek om oesters te kweken. “Het water is zelfs officieel erkend als schelpdierwater door de goede kwaliteit. Door de sterke algengroei hebben de oesters veel voeding. Ze filteren drie liter water per uur en halen er zo het voedsel uit.” De Oostendse oesters moeten twee tot drie jaar groeien in de Spuikom voor de delicatesse op je bord terechtkomt. Het hele proces wordt nauwgezet gevolgd. “We hebben een ander proces dan onze Nederlandse en Franse collega’s, waardoor we mooi gevormde oesters kunnen presenteren. We leggen oesterzaad in mandjes, waar de oesters maandenlang in kunnen groeien. Het is belangrijk om de oesters ondertussen goed te volgen. De smaak wordt dan weer bepaald door het water in de Spuikom, dat een combinatie is van zeewater en regenwater. Oesters op volle zee smaken meer ziltig, terwijl onze oesters zachter smaken”, legt Kim Puystjens uit.

Per jaar oogst de bvba Aquacultuur Oostende tussen een en vijftien ton oesters. “Dat is inderdaad een groot verschil, maar we zijn net als de boeren dan ook sterk afhankelijk van het weer. Bij warm weer gaan veel oesters dood. Bij een warme zomer hebben we dus een mindere oogst. Soms hebben we dan weer een heel goed seizoen. De oesters worden rond september geoogst omdat ze tijdens de zomermaanden ‘vetten’.”

Prijs

Het bedrijf kweekt negentig procent holle oesters, de zogenaamde Ostendaises, en tien procent platte oesters. “Vroeger had je vooral platte oesters. De voorbije jaren is de holle oester meer in trek gekomen”, legt Kims vader Jacky Puystjens uit. De prijzen zijn de voorbije twee jaar stabiel gebleven. “Voor een holle oester betaal je 1,2 euro per stuk en voor een platte 1,8 euro, afhankelijk van de grootte. We zijn iets duurder dan de Zeeuwse exemplaren omdat ons kweekproces veel handwerk vereist, maar de kwaliteit ligt hierdoor ook veel hoger”, zegt dochter Kim nog.

“We zijn nog de enige kwekerij in België. Terwijl veel horecazaken onze oesters serveren, staat dat zelden op de kaart als Oostendse of zelfs Belgische oesters. Veel mensen vinden producten nog altijd beter als het maar Frans klinkt. Dat is wel jammer. We mogen gerust fier zijn en wat meer Belgische trots tonen”, besluit Kim.

