Oostendse muzikanten treden op tijdens de Nacht van de Musea en Galerijen Leen Belpaeme

27 december 2019

14u01 0 Oostende Op 15 februari zwieren diverse Oostendse musea en galerijen de deuren open voor het grote publiek. Met een recordaantal van 35 deelnemers, heel wat nieuwkomers en optredens van muzikanten binnen het project ‘Ostend is Music’ wordt het zeker de moeite.

De deelnemende kunsthuizen kunnen gratis bezocht worden tussen 14 en 22 of 23 uur. In een aantal musea en galeries brengen enkele leerlingen van het Conservatorium aan Zee traditiegetrouw enkele klassieke stukken. Nieuw dit jaar is de komst van muzikanten uit het project ‘Ostend is Music’. “Om de noden van Oostendse pop- en rockmuzikanten, dj’s en producers te achterhalen, werd in april 2019 een éénmalige Popraad georganiseerd. Uit de bevraging bleek onder meer dat de lokale artiesten ondersteuning van de stad missen. Daarom nemen we enkele initiatieven waardoor de muzikanten en forum krijgen om hun muziek nog meer aan de man te brengen. Voor de eerste keer krijgen ze de kans om binnen het project ‘Ostend is Music’ live op te treden en dit op unieke locaties tijdens De Nacht van de Musea en de Galerijen”, zegt schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert.

In Mu.ZEE zijn er tijdens De Nacht optredens van ‘Cotrell’ en ‘Yamen’ terwijl in Expo 18 het publiek verwend zal worden door een ingetogen set van ‘Dieter Dubron’. In het Stadsmuseum kunnen bezoekers terecht voor muziek van ‘Pigeon Siskin and Stone’ en ‘Marooned’. In de unieke setting van Passion 4 Woord vind je Yannick Dumarey. In kunsthuis Tussenin komt ‘Madsin’ langs en in de Ensorgalerij ten slotte kun je performances van ‘Les Bricoleurs’ en ‘Greg Dela’ meepikken .