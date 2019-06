Oostendse musea zetten deuren open tijdens nocturnes Leen Belpaeme

24 juni 2019

21u58 2 Oostende Verschillende musea in Oostende stellen in juli en augustus op zaterdagavond van 18 tot 22 uur hun deuren gratis open voor het publiek en laten bezoekers kennismaken met hun aanbod en extra activiteiten.

“Dankzij de Museumnocturnes kunnen geïnteresseerden vrijblijvend en op een laagdrempelige manier de Oostendse musea leren kennen”, verduidelijkt schepen Bart Plasschaert de bedoeling van de Museumnocturnes. Elke zaterdag opent een ander museum gratis zijn deuren van 18 tot 22 uur. Ook bij deze zevende editie van de Museumnocturnes zijn er heel wat extra activiteiten. Bij Raversyde ANNO 1465 stap je dankzij een Living History group binnen in de vijftiende eeuw. In de Venetiaanse Gaanderijen verzorgt curator Marc Dubois rondleidingen in de expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’. Het Noordzeeaquarium pakt uit met een workshop garnalenpellen en visserstruien breien. In Mu.Zee houden jongeren een performance en het Stadsmuseum opent een Visserscafé. Voor gezinnen is er tijdens elke nocturne een belevingstocht met een mu-zee-um-gids. Deze activiteit is toegankelijk voor iedereen.

Meer info: www.oostende.be/cultuur.