Oostendse mondmaskers kunnen al aangevraagd worden. “Wees solidair” Leen Belpaeme

30 april 2020

20u56 0 Oostende Stad Oostende en de vele vrijwilligers zijn hard aan het werk om zo snel mogelijk voldoende mondmaskers te maken voor alle Oostendenaars. Ze kunnen intussen al aangevraagd worden.

Elke Oostendenaar kan een mondmasker aanvragen voor zichzelf of voor andere inwoners van Oostende vanaf 12 jaar die op hetzelfde adres wonen. Er wordt gevraagd om dit bij voorkeur digitaal te doen via www.oostende.be/aanvraag-mondmaskers. Heb je niet de mogelijkheid om je mondmasker digitaal aan te vragen? Dan kan je vanaf 4 mei telefonisch terecht bij de Sociale Noodlijn via 0800/18400. Opgelet: je kan slechts 1 mondmasker per rijksregisternummer aanvragen. Je moet dan ook je rijksregister doorgeven bij de aanvraag.

De mondmaskeractie van de Stad is erop gericht om in de eerste plaats maskers beschikbaar te maken voor mensen die niet op een andere manier aan een exemplaar raken zoals alleenstaande ouderen, sociaal kwetsbare groepen, mensen die voor hun beroep veel in contact komen met anderen,… Stad Oostende roept op tot solidariteit en vraagt mensen die zelf al mondmaskers hebben of er makkelijk kunnen kopen om voorlopig geen aanvraag in te dienen en nog even te wachten. “Zo kunnen we een vlotte dienstverlening garanderen”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA)