Oostendse Mira in eerste aflevering van Mijn Keuken Mijn Restaurant Leen Belpaeme

19 februari 2020

16u55 2 Oostende VTM pakt op 3 maart uit met een opvolger voor Mijn restaurant. In ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ nodigen tien gepassioneerde hobbykokduo’s elkaar thuis uit voor een driegangenmenu. Ze worden beoordeeld door elkaar en sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. In de eerste aflevering is ook de Oostendse Mira Ghyllebert (31) te zien.

De tien duo’s worden opgedeeld in twee groepen waarbij de twee duo’s met het minst aantal punten de wedstrijd moeten verlaten. Mira Ghyllebert neemt deel samen met vriendin Anne-Sophie De Bock (34) uit Overmere. Anne-Sophie en Mira leerden elkaar zo’n 9 jaar geleden kennen en zijn ondertussen vriendinnen voor het leven. Ze hebben allebei een drukke job, maar brengen hun schaarse vrije tijd graag samen door. Mira woont in Oostende en werkt sinds anderhalf jaar als projectmanager. Beide dames volgen sinds dit schooljaar een opleiding aan Spermalie. Ze hebben een grote passie voor desserts en werken graag met verschillende stijlen en kruiden. Hun droom is om samen iets te doen in de horeca en ze hopen dat het programma daar de ideale springplank voor is.

50.000 euro te winnen

De acht beste duo’s zullen het tegen elkaar opnemen in een spannende battle. Hun menu zal beoordeeld worden door beide chefs die in deze fase bijgestaan worden door een gastjury. Slechts vier duo’s gaan door naar de volgende ronde. Verspreid over Vlaanderen openen de vier overgebleven hobbykokduo’s nadien een tijdelijk restaurant op een niet-alledaagse locatie. Uiteindelijk wordt één hobbykokduo tot winnaar uitgeroepen en gaat naar huis met een geldprijs van 50.000 euro. Mijn Keuken Mijn Restaurant gaat van start op dinsdag 3 maart om 20.35 uur en zal wekelijks op dinsdag en donderdag uitgezonden worden. De grote finale vindt plaats op donderdag 28 mei.