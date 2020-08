Exclusief voor abonnees Oostendse korpschef reageert verbolgen op nieuwe beschuldiging van politiegeweld: “Ik heb het stilaan gehad” Siebe De Voogt

30 augustus 2020

16u49 88 Oostende De Oostendse korpschef Philip Caestecker is woedend, nadat zijn mensen eind deze week beschuldigd werden van politiegeweld. Aanleiding was de arrestatie van een 18-jarige man op de Zeedijk die gefilmd werd door de oprichter van een Brusselse webzender. Op z'n Facebookpagina zegt Hassan Rahali dat de Oostendse politie zich schuldig maakte aan racisme en gratuit geweld. “Valse beschuldigingen”, reageert Caestecker. “Ik heb het stilaan gehad met deze polarisering.”

“Deze jongeman had niets misdaan. Het enige misdrijf dat hij pleegde was het feit dat hij een Maghreb-type was.” In een post op z’n Facebookpagina en in enkele live-video’s uitte Hassan Rahali uit Molenbeek - de oprichter van de Brusselse webzender Zinneke Tv - eind deze week zware beschuldigingen aan het adres van de Oostendse politie. Afgelopen woensdag filmde hij op de Zeedijk de arrestatie van een 18-jarige jongeman uit Brussel. Op de beelden is te zien hoe de Brusselaar tegen de grond gaat en geboeid wordt weggevoerd. Rahali noemt het gedrag van de agenten op sociale media ronduit racistisch en neemt zelfs de term “gratuit geweld” in de mond.

Kwalijke trend

De Oostendse korpschef Philip Caestecker kan niet lachen met de beschuldigingen aan het adres van zijn mensen. “Dit soort berichten is een kwalijke trend aan het worden", reageert hij kwaad. “Het valt steeds meer voor en wordt bij wijze van spreken bijna dagelijkse kost. Ik stoor me bijzonder aan deze steeds verdergaande polarisering. We hebben die jongeman en zijn vrienden zogezegd gecontroleerd door hun huidskleur. Laat het duidelijk zijn: als die mensen blank waren geweest, hadden we ze evengoed gecontroleerd.”

Aangewezen

De bewuste arrestatie van afgelopen woensdag was volgens de korpschef een uitloper van een klacht rond een diefstal op het strand. “Enkele mensen meldden ons dat hun rugzak was gestolen en vroegen de politie ter plaatse”, doet hij het verhaal. “Bij aankomst van onze ploeg wezen de slachtoffers een specifiek groepje aan van vijf mensen op de Zeedijk. Dat is essentieel in heel dit verhaal. Ze wisten niet precies wie verantwoordelijk was voor de diefstal, maar de dader moest er volgens hen wel tussen zitten. Wat doen wij in zo’n geval? De zaak onderzoeken, punt. Toen mijn mensen dat groepje wilden controleren, stonden er nog drie. Zij lieten zonder problemen hun identiteit controleren en daarmee was de kous af. Tijdens de controle kwamen ook de twee anderen erbij staan. Eén gaf zijn identiteitskaart af. De andere (de 18-jarige Brusselaar, red.) weigerde en had zelfs de neiging om mijn mensen uit te lachen.”

Gestruikeld

De agenten gingen ondanks het verzet over tot verdere controle. “Wat moeten we in zo’n geval doen? Die gast laten lopen? Dat gaat toch niet? Mijn mensen hadden die jongen aan één arm geboeid, toen die zich nog heviger is beginnen verzetten. Hij heeft zich 360 graden gedraaid en probeerde te vluchten. In zijn vlucht is hij gestruikeld en door z'n eigen toedoen ten val gekomen. Hij bloedde wat uit z’n mond, dat is waar. Maar die jongen had blokjes op z'n tanden, waardoor z'n lip geraakt werd bij de val. Dat bloeden is snel gestopt. Het ging om lichte verwondingen. Mijn mensen hebben die man meegenomen naar het bureau. Hij had zich immers zelf heel verdacht gemaakt en die gestolen rugzak hadden we bovendien enkele honderden meters verder teruggevonden. Uiteindelijk hebben we hem na enkele uren laten gaan, omdat we geen voldoende bewijzen hadden die hem linkten aan die diefstal.”

Die man filmde het incident vanop honderd meter afstand. Wij hebben duidelijke beelden van onze politiecamera. Ik heb deze beelden bekeken en kom maar tot één conclusie: die arrestatie is volledig correct verlopen Korpschef Philip Caestecker

Comité P

Op de beelden die Rahali maakte, zegt de Brusselaar dat de agenten zijn jonge stadsgenoot hardhandig tegen de grond werkten en arresteerden. Hij adviseerde de familie van de jongeman naar eigen zeggen om klacht in te dienen bij het Comité P. “Ik ben zelf vragende partij!”, fulmineert de korpschef. “Ik heb niet liever. Het kan enkel de waarheid aan het licht brengen. Die man filmde het incident vanop honderd meter afstand. Wij hebben veel duidelijkere beelden van onze politiecamera. Ik heb deze beelden bekeken en kom maar tot één conclusie: die arrestatie is volledig correct verlopen. Die jongeman heeft géén slagen gekregen en mijn mensen hebben gehandeld zoals het hoort. Wat is het alternatief eigenlijk? Niet meer op zo’n zaken werken uit schrik voor racisme? Dat is de situatie waar we door dit soort zaken naartoe gaan, hé. Ik heb het stilaan gehad en ga blij zijn dat deze zomer voorbij is.”

De korpschef is naar eigen zeggen niet van plan het hierbij te laten. “Ik ben echt kwaad, ja. Maandag zal ik de problematiek aankaarten op de gemeenteraad. We zijn ook van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen. Mensen die bewust berichten met verkeerde info verspreiden: daar moet iets aan gedaan worden. Zoiets straalt immers af op de werking van de politie. Ook tegen de jongeman die zich verzette bij z’n arrestatie hebben we overigens een proces-verbaal opgesteld voor weerspannigheid.”

Bodycam

Eind vorig jaar besliste de politiezone Mechelen-Willebroek om elke agent met een bodycam de baan op te sturen. Ze mochten daarbij zélf beslissen wanneer ze begonnen filmen, bijvoorbeeld als een interventie uit de hand dreigde te lopen. Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert stelde in deze krant dat die maatregel de deur openzette voor willekeur. Hij riep de mensen ook op om elke interventie zélf te filmen. “De politie heeft dit niet graag, maar er is geen enkele wet die dat verbiedt”, klinkt het. Philip Caestecker zegt alvast voorstander te zijn van bodycams. “Het is iets waar wij naartoe zullen evolueren", zegt hij. “Mensen filmen immers en halen bepaalde stukken uit hun montage, zodat ze niet het hele verhaal brengen. Wij schetsen graag de volledige context.”