Oostendse kopstukken kunnen opmars Vlaams Belang in eigen stad niet stoppen, maar gealarmeerd zijn ze niet Leen Belpaeme

27 mei 2019

18u01 0 Oostende Op twee schepenen na stonden alle leden van het Oostendse schepencollege zondag op een verkiezingslijst. Opvallend genoeg zijn het niet de nationale boegbeelden, maar Vlaams Belang die met de meeste stemmen van de Oostendenaars gaat lopen. Enkel het Open Vld van burgemeester Bart Tommelein kon in Oostende een lichte vooruitgang boeken ten opzichte van 2014.

In het kanton Oostende blijft N-VA groter dan Vlaams Belang, zij het met een minimale voorsprong. In de stad Oostende steekt het Vlaams Belang de N-VA wél voorbij. In het kanton zijn het vooral de resultaten van Wilfried Vandaele in De Haan en Jean-Marie Dedecker in Middelkerke die ervoor zorgen dat N-VA de grootste partij blijft voor het Vlaams parlement. De Oostendse zwaargewichten hebben echter de opmars van Vlaams Belang in eigen stad niet kunnen tegenhouden. Nu klimt Vlaams Belang zelfs tot 20 procent. In 2014 zat de partij nog op 6,67 procent Vlaams en 5,8 procent federaal. Enkel PVDA en Open VLD konden nog (een kleine) winst boeken, alle andere partijen gaan erop achteruit. Sp.a moet in de stad van nationaal voorzitter John Crombez zelfs 6,71 procent afstaan voor het Vlaams parlement en 4,88 procent federaal. N-VA krijgt rake klappen en zakt naar 8,85 procent in Vlaanderen en 6,13 procent federaal. Ook Groen en CD&V noteren een kleine daling.

Toch denkt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) dat het niets met Oostende te maken heeft. “Het is een algemeen beeld in Vlaanderen. Mensen hebben gestemd op extremen. Mensen zijn na 4,5 jaar ontgoocheld dat de regering geen oplossingen had. We zijn met een gehavende meerderheid naar de kiezer getrokken. Dat heeft de kiezer afgestraft”, aldus Tommelein.

Ook Björn Anseeuw (N-VA) ziet dat Oostende de algemene tendens heeft gevolgd. “In de stedelijke context merk je dat de lokale politiek geen impact heeft op nationale verkiezingen. In kleinere gemeenten speelt dat wel meer een rol. Dat Vlaams Belang het goed doet, is dan ook niet zo verwonderlijk, want ze doen het algemeen goed.” De N-VA’er is tevreden over het resultaat van zijn partij. “We scoren beter dan bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Groen verliest in Oostende licht, zowel federaal als Vlaams, ondanks de vele Oostendse kandidaten. De vraag rijst of de partij werd afgestraft om met N-VA in zee te gaan in Oostende. Enkele Groen-aanhangers waren hierover misnoegd.Maar de kopstukken lijken er alvast niet onder te lijden. Zo had Wouter De Vriendt quasi evenveel voorkeurstemmen als in 2014, dat zijn er wel iets minder dan in oktober 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de andere groenen houden stand. Natacha Waldmann kreeg in oktober nog 849 gekleurde bolletjes achter haar naam, zondag waren dat er 598, weliswaar vanop de vijfde plaats. Belinda Torres-Lecqlerc kreeg dan weer 642 stemmen zondag en komt van 475. Zij stond op de tweede plaats.

De huidige meerderheid in Oostende zegt dat de nationale politiek lokaal geen roet in het eten zal gooien. Tijdens de campagne zorgde de competitie alvast niet voor barsten in de coalitie. “Zeven van de negen leden van het huidige schepencollege waren kandidaat. Het kan nu alleen maar een positieve invloed hebben. We kunnen een goede tandem zijn voor Oostende. Het wekt alvast vertrouwen dat we allemaal aan hetzelfde zeel hebben getrokken, ook in volle campagne”, zegt Björn Anseeuw.