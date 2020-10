Oostendse kinderbegeleiders verrast met een ontbijtzakje Leen Belpaeme

13 oktober 2020

11u37 0 Oostende Deze week is het ‘Week van de Kinderbegeleider’. Om alle kinderbegeleiders extra in kijker te plaatsen, verdeelde Stad Oostende deze week ontbijtzakjes op alle kinderopvanglocaties in de stad.

Deze week worden de kinderopvanglocaties in Oostende in de bloemetjes gezet voor de jaarlijkse ‘Week van de Kinderbegeleider’. Op alle locaties waar in Oostende kinderen worden opgevangen werden ontbijtzakjes afgezet. Het gaat om 29 onthaalouders aangesloten bij de dienst Gezinsopvang Oostende, 13 stedelijke opvanglocaties (zowel voorschoolse als buitenschoolse opvang), 1 zelfstandige onthaalouder en 11 zelfstandige kinderopvanglocaties. Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens zorgde coronaproof voor een videoboodschap om de kinderbegeleiders extra in de bloemetjes te zetten. “Elke dag opnieuw brengen onze topvrouwen en -mannen in de kinderopvang het beste in onze kinderen naar boven. Ook in coronatijden staan ze paraat. Het vergt heel wat inzet, motivatie en knowhow. Het maakt me trots dat ik daar als schepen van Kinderopvang dagelijks op kan rekenen.”

Bij de voorschoolse kinderopvang van Stad Oostende wordt de week vrijdag afgesloten met een pedagogische studiedag voor alle medewerkers.