Oostendse Kim (35) runt centrum met 100 wilde dieren in Zuid-Afrika: “Eten vinden wordt steeds moeilijker. Hier in het ziekenhuis belanden zou een nachtmerrie zijn”

Oostende

Een centrum met 100 wilde dieren draaiende houden in een verscheurd Zuid-Afrika, waar door het coronavirus al rellen zijn uitgebroken in de grote steden. Het is de zware taak van de Oostendse Kim Hiltrop (35) in haar

meer dan 100 wilde dieren opgevangen worden. Ook hier geldt momenteel een lockdown. Bij Kim zelf in Limpopo is het nog rustig, maar het wordt steeds moeilijker om eten te vinden voor de dieren, terwijl heel wat inkomsten zijn weggevallen. “We voederen zo’n 150 kilogram vlees en een paar kilo groenten en fruit per dag, dat is geen klein beetje.”