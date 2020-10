Oostendse imkers sporen in korte tijd nest Aziatische Hoornaar op Leen Belpaeme

01 oktober 2020

09u47 2 Oostende Het nest van de Aziatische hoornaars Het nest van de Aziatische hoornaars die recent in Oostende opdoken , is op twee dagen tijd ontdekt. De stadsimker zette samen met enkele collega’s een succesvolle zoekactie op poten waarbij de dieren gelokt en gemarkeerd werden. Het nest van de exotische wespensoort wordt zaterdag verwijderd.

Vorige week deed de Aziatische hoornaar opnieuw zijn intrede in Oostende. Dankzij de snelle actie van enkele Oostendse imkers zal mogelijke schade voor inheemse bijensoorten wellicht beperkt blijven. De Oostendse imkers kregen ondersteuning van Vespa-Watch, een project van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en de UGent. Zij toonden de stadsimker hoe ze aan de hand van wiekpotjes met lokstof de hoornaars konden vangen en een genummerd merkteken op de insecten aanbrengen. Via een online kaartje konden ze zo de vliegrichtingen van de hoornaars bepalen. Op de plaats waar de verschillende vlieglijnen samenkomen, kon dan gezocht worden naar het nest.

Nest verwijderen

Deze methode leidde al snel naar een privétuin in de buurt van de Gerststraat. “Het is belangrijk dat het nest van de Aziatische hoornaars snel wordt verwijderd. Zo voorkomen we dat vele koninginnen nieuwe kolonies zouden stichten”, licht schepen van Mens & Milieu Silke Beirens toe. “Eventuele nog rondvliegende hoornaars zijn erg tam, vormen geen gevaar en zullen de winter niet overleven omdat er geen nest meer is. We zijn heel blij met de efficiënte samenwerking van de imkers, burgers én experten.”

Dit weekend komt Vespa-Watch het nest weghalen en wordt het naar de Gentse Universiteit overgebracht. Daar wordt er gekeken naar de samenstelling van het nest, gebeurt er DNA-onderzoek en zal het nest uiteindelijk ook vernietigd worden.