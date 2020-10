Oostendse horeca-uitbaters kunnen nu al winterterras plaatsen Leen Belpaeme

06 oktober 2020

09u26 4 Oostende Stad Oostende heeft beslist dat de winterterrassen dit jaar al extra vroeg geplaatst mogen worden. Eigenaars met een permanent open terras kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

De voorbije maanden kregen in totaal 239 Oostendse horecazaken een vergunning om hun terras uit te breiden. Half september werd al beslist om alle uitgebreide terrassen te verlengen tot en met zondag 1 november. In Oostende kunnen horeca-uitbaters een vergunning aanvragen voor vier types terrassen: tijdelijke open terrassen (zomerterrassen), permanente open terrassen, permanente overbouwde terrassen en permanente gesloten terrassen met een vaste constructie. De laatste twee categorieën blijven sowieso het hele jaar staan.

Voor de permanente open terrassen heeft Stad Oostende beslist dat uitbaters vanaf nu al toelating kunnen aanvragen om hun terras om te vormen naar een ‘winterterras’. Dat betekent dat het terras een tijdelijk gesloten karakter krijgt en in een kerstkleedje wordt gestoken. De winterterrassen worden toegelaten tussen 2 oktober en 31 januari. De toegelaten periode van 2 maanden wordt daarmee verdubbeld. Alle uitbaters van terrassen die permanent op het openbaar domein staan, mogen de eerder goedgekeurde uitbreiding laten staan tot 31 januari 2021. Voor alle tijdelijke terrassen, al dan niet met corona-uitbreiding, lopen de vergunningen dit jaar af op 1 november.

“Door vanaf nu ook al de winterterrassen toe te laten, kunnen we opnieuw steun geven aan de zwaar getroffen horeca “, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. “Dit is een extra tegemoetkoming die toch één en ander kan goedmaken, zeker met de belangrijke periode van de kerstdagen in het vooruitzicht.”