Oostendse horeca past zich aan in tijden van corona: haal je maaltijd af of laat ze thuis bezorgen Leen Belpaeme

07 april 2020

16u04 0 Oostende Nu alle horecazaken verplicht gesloten zijn, biedt de Oostendse horeca extra lever- en afhaalmogelijkheden aan. Onze journalisten gingen na wat de verschillende take-away mogelijkheden zijn in jouw buurt.

Madam Kroket

Madam Kroket is op zaterdag en zondag van 10 tot 13 uur in de winkel aanwezig. Haar kroketten kregen niet voor niets een 10 op 10 van Luc Bellings. Je kan ze niet ter plaatse opeten, maar ze zijn ideaal voor een etentje thuis. Het wordt aangeraden om uw bestelling via de webshop te plaatsen om maximaal contact te vermijden. Er is een gratis bezorgservice in Oostende, Bredene, Mariakerke, Zandvoorde en Oudenburg bij een bestelling van minimum 25 euro. Levering alleen zaterdag en zondagochtend.

Info: www.madamkroket.be

Kromme Elleboog

“Ik werk met een menukaartje met keuze tussen vis en vlees, maar als mensen iets vragen en we kunnen het klaarmaken, dan doen we dat ook”, zegt Johan Desmet. De maaltijd kunnen afgehaald worden of geleverd aan huis.

Je kan alle info vinden op de facebookpagina van de zaak. www.facebook.com/Eethuis-Kromme-Elleboog-170078939846609/

Bistro des Belges

Bistro des Belges biedt elke dag een lunch aan voor 9 euro. Je vindt het menu per week op de facebookpagina van de zaak. Reserveren doe je via 0470/58.21.13 voor 10.30 uur en afhalen kan tussen 11.30 en 13 uur.

De Vlasschaard

In Stene is De Vlasschaard een bekende zaak. In deze coronatijden blijven ze hier ook verder werken. Het is mogelijk om eten te bestellen en te komen afhalen. Dit kan tussen 11.30 en 14 uur en tussen 17.30 en 20 uur. Ze leveren ook aan huis bij mensen die op voorhand reserveren en betalen via overschrijving. De zaak is op maandag en dinsdag gesloten. Je kan meeneemmaaltijden bestellen van de menukaart op de website (www.devlasschaard.be), maar er zijn ook telkens dagschotels met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Je kan bestellen via 059/80.38.01 of 0474/67.70.65

Bentley’s

Restaurant Bentley’s in de Van Iseghemlaan biedt een lunch aan die je kan afhalen. Je moet wel bestellen de dag voordien voor 15 uur. De dag zelf kan je dan afhalen tussen 11.30 en 12.30 uur in het restaurant. Op de website (www.bentleysoostende.be) staan de gerechten die beschikbaar zijn. Reservaties kunnen enkel telefonisch via 059/44.84.20

La Vie

Ook La Vie biedt een take away menu aan via hun facebookpagina. Je betaalt 35 euro per persoon. Je kan het eten ophalen op vrijdag en zaterdag tussen 17 en 19.30 uur. Er wordt ook geleverd in Oostende, Bredene, Gistel, Zandvoorde, Oudenburg en Middelkerke. Contact via info@lavie-oostende.be of via Facebook. Bestellen doe je wel een dag op voorhand voor 21 uur.

Trattoria Ensorito

Deze bekende zaak in Mariakerke heeft een Lockdownmenu opgesteld. Je kan doorlopend bestellen op het nummer 0479/68.39.47. Ze zijn geopend elke middag en avond behalve op zondagmiddag en maandag. Op het menu staan enkele pizza’s, maar ook lekkere pasta’s. Alle informatie via www.ensorito.be.