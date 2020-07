Oostendse handelaars hopen meer dan ooit op koopjesjagers: “Solden kunnen schade door lockdown deels goed maken” Leen Belpaeme

31 juli 2020

16u28 1 Oostende De solden, die zaterdag starten, zijn voor de Oostendse handelaars - na de verplichte coronalockdown - belangrijker dan ooit.

“Voor veel handelaars is dit nog de enige manier om op korte termijn cash te genereren om zo de volgende, aansluitende collecties en producten te kunnen betalen”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen en voorzitter van het Economisch Huis. “Verder zitten de handelaars vaak nog met een grote stock, die ze moeten zien kwijt te raken voordat de volgende collecties binnenkomen in augustus. Ook door het verlies van evenementen die ‘shoppen in Oostende’ stimuleren, winnen de solden nog eens extra aan belang.”

Er waren de voorbije maanden al vaker kortingen in de winkels. “Met de aansluitende koppelverkoopperiode en nu ook de solden hopen ze hiermee toch nog een stuk van de schade goed te maken.”

Dames zullen wel nog vaak alleen shoppen, ze weten wat ze nodig hebben. Heren zullen dat niet zo snel doen Koen Lenoir, Deweert Sport

Dat kan Koen Lenoir van Deweert Sport, ook voorzitter van Centrummanagement Oostende, enkel beamen. “Alle winkels zijn twee maanden dicht gegaan in volle lente. De collectie is maar voor de helft verkocht. Er is in alle zaken heel veel over. Als dat niet verkocht wordt, dan zijn er ook geen inkomsten. Veel winkels zitten krap bij kas. Het is heel belangrijk dat die solden goed gaan en dat mensen lokaal shoppen”, zegt Lenoir.

Dat je voortaan alleen moet winkelen, heeft ondertussen ook al impact in de winkels. “Voor dames kan dat nog lukken. Ze weten wat ze nodig hebben, maar heren gaan dat niet zo snel doen. Zij shoppen sowieso niet vaak alleen. Dat verschil dat merk je wel. Het is sowieso oké om te shoppen in Oostende. Iedereen heeft echt wel zijn best gedaan om het veilig te maken.”