Oostendse gothic rockformatie Your Life on Hold kondigt nieuw album aan met opvallende videoclip Timmy Van Assche

14 augustus 2020

11u41 2 Oostende De Oostendse gothic rockformatie Your Life on Hold lanceert een videoclip bij de nieuwe song ‘Anywhere out there’. Daarmee kondigen ze meteen hun derde album aan, dat eind oktober zal verschijnen. De clip is het resultaat van een samenwerking tussen fotograaf Pieter Clicteur en cameraman/monteur Geert Germonpré.

Your Life on Hold brengt gothic rock, een genre dat het best te situeren valt tussen The Sisters of Mercy en Paradise Lost. Ook al klinkt het wat zwaarmoedig of obscuur, toch is de muziek toegankelijk en zit donker gitaarspel in de lift. Op het Duitse label Solar Lodge, zowat de belangrijkste naam in het genre, bracht de Oostendse groep haar debuut uit in 2017, getiteld ‘Burning for the ancient connection’. Een jaar volgde ‘My name is legion for we are many’.

Met de nieuwe song ‘Anywhere out there’ is dus een derde plaat op komst. Voor de passende videoclip klopte de groep aan bij Pigeon Eggs, een samenwerking tussen Pieter Clicteur en Geert Germonpré, waar ze de esthetiek van fotografie laten passen in een videoverhaal. Vooral Pieter Clicteur is in Oostende geen onbekende. Hij maakte al veel gesmaakte campagnebeelden voor bijvoorbeeld Filmfestival Oostende en won allerlei internationale prijzen. Ook zijn maffe onderwaterfoto’s van bekende Vlamingen gingen ons land rond en hangen nog altijd in het Cultuurcafé van De Grote Post.

“Onze song gaat over verlies en de leegte die het achterlaat. Ik wist dat Pieter, een oude schoolkameraad trouwens, en Geert vertrouwd zijn met het muziekgenre dat we brengen en dus de ideale partners zouden zijn om de emoties achter het lied van de juiste beelden te voorzien”, verduidelijkt zanger en songschrijver Jan Dewulf. “De puzzelstukjes vielen al snel mooi samen, waardoor we vlot en boeiend konden samen werken”, vult Clicteur aan. “Geert en ik werken al een tijdje samen en voelen elkaar goed aan. Als je dan met een gedreven man als Jan kunt werken en daarbij direct op één lijn zit, kun je iets moois maken.”

De donkere sfeer lag ook Geert Germonpré goed. “Het mocht echt wel een ‘vuil’ randje hebben. En dat komt vooral bij de beelden met figurant Silke goed uit de verf. Hier heb ik de camera wat onderbelicht om dan in postproductie de korrel mooi te laten uitkomen.”